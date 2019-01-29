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İşte Mustafa Sarıgül'ün adaylığını açıklayacağı tarih

İşte Mustafa Sarıgül'ün adaylığını açıklayacağı tarih

Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa ettiğini duyuran Mustafa Sarıgül yarın saat 12.00'de DSP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek ve DSP'den adaylığını açıklayacak.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 12:30 - Güncelleme: 29-01-2019 12:30

31 Mart tarihinde gerçekleşecek yeril seçimler öncesi hareketli günler yaşanmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa ettiğini duyuran Mustafa Sarıgül yarın saat 12.00'de DSP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek ve DSP'den adaylığını açıklayacak.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Mustafa Sarıgül'ün çarşamba günü DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Ankara'da görüşeceğini açıkladı. Mustafa Sarıgül istifa açıklamasında DSP'ye katılmayacağını açıklamıştı ancak Yarkadaş tam aksini iddia etti ve Sarıgül'ün DSP'ye katılacağını söyledi.

"Sarıgül, cuma günü ise İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek rozet takacak. Sarıgül böylece DSP'nin Şişli adayı olacak" diyen Yarkadaş, şöyle devam etti:

DSP, İstanbul'da birçok ilçede de aday çıkarma hazırlığı yapıyor. DSP yeniden canlandırılmak isteniyor. Bu bağlamda, CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen'e de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif edilecek.

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