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İşte Merve Boluğur'un yeni aşkı

İşte Merve Boluğur'un yeni aşkı

Oyuncu Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç iki yıllık evliliğinin ardından geçen Eylül'de boşanmıştı. Dört aydır yalnız olan Merve Boluğur, işadamı Emir Aydemir'le yeni bir aşka yelken açtı.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 15:04 - Güncelleme: 17-02-2018 15:04

Oyuncu Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç iki yıllık evliliğinin ardından geçen Eylül'de boşanmıştı. Dört aydır yalnız olan Merve Boluğur'un aşk orucu bitti. Posta'nın haberine göre; Merve Boluğur gönlünü işadamı Emir Aydemir'e kaptırdı.

Boluğur, geçtiğimiz günlerde Emir Aydemir'in İstinye'deki evinde organize ettiği yemeğe de katıldı. Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde kendisine gelen çiçekleri "Love it" notu ile paylaşmış yeni aşkın sinyallerini vermişti.



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