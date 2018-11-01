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İşte Melih Gökçek'in MHP kararı! Mehmet Özhaseki açıkladı

İşte Melih Gökçek'in MHP kararı! Mehmet Özhaseki açıkladı

Günlerdir Melih Gökçek'İn MHP'ye ne cavp vereceği konuşulurken AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Gökçek'in kendisine "Ben AK Partiliyim, AK Parti'nin emrindeyim. Beyefendi ne derse emrindeyim" dediğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 12:51 - Güncelleme: 01-11-2018 12:51

Melih Gökçek'in MHP'den aday olup olmayacağı merak edilirken, AK Parti'den son dakika açıklaması geldi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin CNN TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Melih Bey'le görüşüyoruz. 15 yıllık arkadaşımız. Zaman zaman görüşüyoruz. Melih Bey bizim 20 küsür yıllık belediye başkanlığını yapmış bir arkadaşımız. Bana söylediği ben AK Parti'liyim, AK Parti'nin emrindeyim. Beyefendi ne derse emrindeyim dedi.

GÖKÇEK ORTAK ADAY OLUR MU: Öyle bir süreçteyiz ki biz AK Parti olarak yeni adaylar arıyoruz. Öyle bir ortamda kimseye ne bir kapı kapatılır, ne de kapı açabilirim.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Muhittin 01 Kasım 2018 13:13 Önemli olan yarın ne söyleyecek, yani AKP başka birini aday gösterince ne yapacağıdır.

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