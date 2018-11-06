İşte Mehmet Ali Erbil'in son durumu!

Evindeki düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'den yeni açıklama geldi.

İşte Mehmet Ali Erbil'in son durumu!

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgileri doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medyadan verdi. Doktor Erbil yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Hepinize çok teşekkür ederim. Dua ediyorsunuz durumu soruyorsunuz. Anlık değişim olmadığı için her gün yazmıyorum."

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İşte Mehmet Ali Erbil'in son durumu!

''YOĞUN BAKIM SÜRECİ UZADI'': "Yoğun bakım süreci uzadı bu kötü olduğu anlamına gelmiyor.'' diyen Erbil, ''Ancak bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılması zaman alıyor ve biraz daha sürecek gibi duruyor. Yoğun Bakımda milimetrik hesaplarla çok iyi bir tedavi sürdürülüyor. Hepsi benim arkadaşlarım ve kardeşlerim. Beklemek zor ve yıpratıcı hepimiz için. Dua edicez ve abim hastaneden taburcu olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

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İşte Mehmet Ali Erbil'in son durumu!

''DUALAR ONU İYİLEŞTİRECEK'': Yeşim Erbil, "Eski Çarkıfelek dönemlerinden araba veya ev verdiği ailelerin mutluluk göz yaşları ile abimin ağladığı yayınları Sezin paylaşıyor. Bu iyi dilekler ve dualar onu iyileştirecek." açıklamasını yaptı.

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İşte Mehmet Ali Erbil'in son durumu!

OLAYIN GEÇMİŞİ: Mehmet Ali Erbil 19 Ekim'de evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Erbil, 16 yıl sonra nükseden travma sonucu kaçış sendorumu tedaviye cevap vermesi daha zorlaştırmıştı.

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