İşte Mehmet Ali Erbil'in son durumu!

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgileri doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medyadan verdi. Doktor Erbil yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Hepinize çok teşekkür ederim. Dua ediyorsunuz durumu soruyorsunuz. Anlık değişim olmadığı için her gün yazmıyorum."

''YOĞUN BAKIM SÜRECİ UZADI'': "Yoğun bakım süreci uzadı bu kötü olduğu anlamına gelmiyor.'' diyen Erbil, ''Ancak bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılması zaman alıyor ve biraz daha sürecek gibi duruyor. Yoğun Bakımda milimetrik hesaplarla çok iyi bir tedavi sürdürülüyor. Hepsi benim arkadaşlarım ve kardeşlerim. Beklemek zor ve yıpratıcı hepimiz için. Dua edicez ve abim hastaneden taburcu olacak inşallah." ifadelerini kullandı.