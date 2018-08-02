İşte madde madde ABD yaptırımları

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarını değerlendiren Habertürk yazarı Serdar Turgut bundan sonra neler olabileceğini madde madde kaleme aldı. Peki bu ilk karar sonrası Türkiye'yi ne bekliyor? İşte Serdar Turgut'un kaleminden ABD'nin yaptırım macerası;

Serdar Turgut, Washington’da yönetimin Türkiye'ye yönelik yaptırım planını yazdı. İşte Turgut'un Türkiye'ye yönelik yaptırım planlarında madde madde son durum;

- "İlk önce şunu belirtmeliyim ki, ortada yeni bir yaptırım çalışması henüz bulunmuyor. Sadece Beyaz Saray, Kongre’nin getirebileceği bazı yaptırımlara müdahale etmeme kararı aldı. Yani "Bu, Türkiye ile müttefik ilişkimize zarar verir, bunu yapmayın demeyecek" Trump Kongre üyelerine.

- 2019 National Defense Authorisation Act (Ulusal Savunma Bütçesi Kanunu) imzalaması için Trump’ın önüne gönderiliyor. Türkiye’ye F-35 satışına yasak getiren hüküm bu yasaya bir madde olarak eklendi Kongre’de. Trump istese bile tek bir maddeyi veto etme imkanına sahip değil. Yasanın tümünü veto etmesi durumunda ise ülke savunma bütçesiz kalacağından buna da imkan yok.

- Ayrıca Kongre’nin Temsilciler Meclisi'nde hazırlanan ve Senato'daki aynı içerikli yasayla birleştirilen, yine F-35’lerin Türkiye’ye satışına yasak getiren başka madde bu kez 2019 Dışişleri Bakanlığı bütçesine eklendi. Bunun süreci henüz tamamlanmadı. Bu nedenle henüz Beyaz Saray’a imza için gönderilmedi.

- Temsilciler Meclisi şu aralar tatilde. Bu konuların orada hızlanmasının eylül ayı sonrasını bulacağı söyleniyor.

- Senato Dışişleri Komitesi'nde oylanarak geçen, Türkiye’ye uluslararası kuruluşlardan kredi veya yardım almaya engel çıkaran tasarı (Turkey Interntional Financial Institutions Act) henüz Kongre Genel Kurulu'na gelmedi. Genel Kurul’un gündemi şu anda çok yoğun olduğundan, bunun da yasalaşmasının eylül ayı sonunu bulması ihtimali büyük.

S-400 MESELESİ

- Bunların yanında bir de Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400’ler ile ilgili ayrı yaptırım çalışması da var. Burada kısaca CAATSA diye bilinen "Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act" (Amerika’nın hasımlarıyla yaptırımlar aracılığıyla mücadele etmek) adlı yasa da var. Buna göre Türkiye, hakkında zaten yaptırımlar bulunan Rusya’dan S-400 sistemini alırsa ve Rusya ile Türkiye arasındaki "Türk Akımı" doğalgaz projesi nedeniyle de yaptırım getirilebileceği düşünülüyor Washington’da. Yani Türkiye’ye "Rusya’ya yaptırımları deldin" denilmesi planlanıyor."