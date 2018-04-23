İşte kritik karara götüren süreç! Akşener 15 vekili arayıp...

CHP'nin dün İYİ Parti'ye 15 vekil vermesi gündeme bomba gibi düştü. Bugün Ankara'da arka arkaya kritik görüşmeler yapıldı. TBMM'de CHP'liler ve AK Partiler arasında kavga çıktı.

Peki CHP ve İYİ Parti'ye bu kararı aldıran süreçte neler yaşandı. Akşener CHP'nin jestinden sonra 15 vekili arayıp her birine teşekkür etti.

Akşener, “Bütün yaşamım boyunca sayın Kılıçdaroğlu’nun altına imza attığı bu demokrasi mücadelesini unutmayacağım. Bu büyük demokrasi hamlesi karşısında saygıyla eğiliyorum. Ben sizin Meral ablanızım Siyasette ahde vefa çok önemlidir. Biz sizin bu yaptığınızı hiçbir zaman unutmayacağız. Tarih bizi değil sizi yazacak.” dedi.

Akşenir’in bu sözlerine karşılık Kayseri milletvekili Çetin Arık da “Tek adamı indirdiğimizde tarih hepimizi yazacak’ diye konuştu.

NASIL KARAR VERİLDİ: Öte yandan Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen 15 CHP milletvekilinin istifa edip İYİ Parti’ye geçme manevrasının ayrıntıları da belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti kararını vermek için Cumartesi günü toplandı. Türkiye’nin beklediği karar için yapılan oylamada İYİ Parti seçime girebilir ve giremez diyen YSK üyelerinin oyları 5’e 5 eşit çıktı.

YSK KARARA VARAMAYINCA...

YSK’nın bir karara varamaması üzerine bekleme süresi uzadı ve siyasi kulisler gerilmeye başladı. CHP bunun üzerine harekete geçti ve 15 vekilini İYİ Parti'ye verdi. MHP’nin Kızılcahamam’da toplanan MYK’sında Bahçeli’nin “Her koyun kendi bacağından asılır” sözleri ise dikkat çekti.

CHP'den İyi Parti'ye geçen vekile 'tarihe geçtin' tepkisi

TBMM'de İYİ Parti kavgası! MHP'liler itiraz edince..