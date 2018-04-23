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İşte kritik karara götüren süreç! Akşener 15 vekili arayıp...

İşte kritik karara götüren süreç! Akşener 15 vekili arayıp...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini tek tek arayarak kararları için teşekkür etti. CHP'nin 15 vekil hamlesine götüren süreçte neler yaşandı? İşte yaşananlar...

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 16:19 - Güncelleme: 23-04-2018 16:19

CHP'nin dün İYİ Parti'ye 15 vekil vermesi gündeme bomba gibi düştü. Bugün Ankara'da arka arkaya kritik görüşmeler yapıldı. TBMM'de CHP'liler ve AK Partiler arasında kavga çıktı.

Peki CHP ve İYİ Parti'ye bu kararı aldıran süreçte neler yaşandı. Akşener CHP'nin jestinden sonra 15 vekili arayıp her birine teşekkür etti.

Akşener, “Bütün yaşamım boyunca sayın Kılıçdaroğlu’nun altına imza attığı bu demokrasi mücadelesini unutmayacağım. Bu büyük demokrasi hamlesi karşısında saygıyla eğiliyorum. Ben sizin Meral ablanızım Siyasette ahde vefa çok önemlidir. Biz sizin bu yaptığınızı hiçbir zaman unutmayacağız. Tarih bizi değil sizi yazacak.” dedi.

Akşenir’in bu sözlerine karşılık Kayseri milletvekili Çetin Arık da “Tek adamı indirdiğimizde tarih hepimizi yazacak’ diye konuştu.

NASIL KARAR VERİLDİ: Öte yandan Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen 15 CHP milletvekilinin istifa edip İYİ Parti’ye geçme manevrasının ayrıntıları da belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti kararını vermek için Cumartesi günü toplandı. Türkiye’nin beklediği karar için yapılan oylamada İYİ Parti seçime girebilir ve giremez diyen YSK üyelerinin oyları 5’e 5 eşit çıktı.

YSK KARARA VARAMAYINCA...

YSK’nın bir karara varamaması üzerine bekleme süresi uzadı ve siyasi kulisler gerilmeye başladı. CHP bunun üzerine harekete geçti ve 15 vekilini İYİ Parti'ye verdi. MHP’nin Kızılcahamam’da toplanan MYK’sında Bahçeli’nin “Her koyun kendi bacağından asılır” sözleri ise dikkat çekti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Battalgazi 23 Nisan 2018 17:35 Bu meral denen fani deyilmiydi kocasını azarlayan eğer bu ülke bu faniye kaldıysa vshki vah.kadındaki hırsa bak ha bu chp deki 15 milletvekillerine ne demeli çarkçı kemal birileri senin butonuna bastı herhalde.

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