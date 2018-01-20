İşte Kerimcan Durmaz'ın saray yavrusu evi

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ünlenen DJ Kerimcan Durmaz, Beykoz'daki yeni evinini kapılarını ilk kez açtı. Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olduktan sonra DJ'liğe adım atan Kerimcan Durmaz, Demet Akalın'ın komşusu olmuştu. Kerimcan Durmaz'ın Beykoz'daki 4 katlı 600 metrekare havuzlu villaya ayda 25 bin TL kira ödediği konuşuluyor.

Her şeyi kendisinin seçtiğini belirten Kerimcan Durmaz, eve taşınmasının ise 2,5 ay sürdüğünü söyledi.​

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