İşte Kadıköy'de ev fiyatlarının düşme nedeni...

İstanbul Anadolu Yakası’nın en gözde lokasyonlarından Kadıköy'de konut fiyatları geriledi. Kadıköy'de ev fiyatlarının düşme nedenini Re/max Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas cevapla.tv'ye anlattı.

2010 yılında Kadıköy Belediyesi’nin verdiği ruhsat sayısı 180 iken 2017 yılına gelindiğinde bu sayı binleri aştı. Yine 2010 yılında Kadıköy bölgesinde mütahitlik yapan firma sayısı 100 iken, 2017 yılında firma sayısının 450-500 arasında olduğunu görüyoruz. Kadıköy’deki kentsel dönüşüm süreci buraya olan ilgi ve alakalı çok arttırdı ve herkes buradan yemek yemek istedi fakat herkes aynı anda kazanmak isteyince malesef çok kaybeden oldu. Böylece Kadıköy’de şuan da özellikle son 1 yıl içerisinde fiyatlarda %30’a varan bir düşüş söz konusu oldu.

Kaynak: cevapla.tv