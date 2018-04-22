İşte İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li! Neden istifa ettiğini açıkladı

CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifakın ilk işareti olarak 15 CHP Milletvekili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'den istifa ederek Meral Akşener'in İYİ Partisine katıldı. Böylece İYİ Parti Meclis'te grup kurarak seçime girme hakkını kesinleştirmiş oldu. CHP'den İYİ Parti'ye göreve giden 15 milletvekilinin isimlerini AK Parti Grup Başkanveki Engin Altay açıkladı. Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı.

NEDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI... CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, "AK Parti ve MHP tarafından bir kumpas var, biz bu kumpası boşa çıkarmak ve Türkiye'nin önünü açmak için İYİ Parti'ye geçiyoruz. Seçilmesek de önemli değil, koltuğun önemi yok. Karar aşamasında Grup Başkanvekillerimizin değerlendirmesi oldu ve 15 vekil belirlenerek adımlar atıldı. Türkiye'nin içinde bulunduğu demokrasi sıkışıklığının önünü açmak için bu adım atılıyor. CHP'den istifa edip üyelik belgelerimizi İYİ Parti'ye verdik." dedi...İşte CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili...