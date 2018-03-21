İşte İran'ın zengin çocukları! Onları durduramıyorlar...

İran ve İran'daki gizemli yaşam dünyada hemen hemen herkesin çok merak ettiği şeylerden birisi... Kimi zaman amatör fotoğrafçılar, kimi zaman belgeselciler İran'daki perde arkası yaşamı ifşa ediyor ve olay oluyordu... Artık İran'ın zengin çocukları rejimin tüm kısıtlamalarına rağmen yaşadıkları hayatı tüm dünya ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaya başladı. İran'ın zengin çocuklarının hayatını paylaştığı bir sosyal medya hesabı İran'da önceleri büyük tepki çekse de şimdilerde İranlı zengin gençlerin abartılı yaşam tarzı, genç kızların başı açık hatta bikinili fotoğrafları yayınlanmaya devam ediyor.
İran İslam devrimi sonrası kadınların 'ın zengin çocukları, geçtiğimiz yıllarda Instagram'da hesap açtığında hem yerel hem de dış basında çok konuşulmuştu.
Tahran'ın zengin çocuklarının paylaştığı fotoğraflar hem çok şaşırtmış hem de olay olmuştu. Hesapta İranlı zengin gençlerin abartılı yaşam tarzı, genç kızların başı açık hatta bikinili fotoğrafları İran'da tepki oluşturmuştu.
Ancak bu tepkiler İranlı gençleri durdurmadı. Yaptıkları partilerden ve zengin hayatlarından kareler paylaşan 'Rich kids of Tahran' hesabı 136 bin takipçiye ulaştı. İşte Tahran'ın zengin çocuklarının paylaştığı fotoğraflardan bazıları...
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