İşte İran'da düşen uçağın ilk görüntüleri

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Tahran'ın güneyinde düşen jetin enkazına ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Jette ilk belirlemelere göre 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğu belirtildi. Kazada 11 kişinin de cenazeleri indirildi.

İşte İran'da düşen uçağın ilk görüntüleri

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Tahran'ın güneyinde düşen jette ilk belirlemelere göre 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetmişti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait özel jet, İsfahan'ın 80 mil güneybatısından 13.30'da İran hava sahasına giriş yaptı. Jetin, 14.40'ta radar görüntüsü kayboldu. İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştüğü belirlenen jette, ilk belirlemelere göre 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğu kaydedilmişti. Düşen uçakta hayatını kaybeden 11 kişinin de cenazelerinin dağdan indirildiği bildirildi.

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İşte İran'da düşen uçağın ilk görüntüleri

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçak kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri helikopterle dağdan indirildi. Öte yandan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.

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İşte İran'da düşen uçağın ilk görüntüleri

Ayrıca Başaran Holding'e ait özel uçağın İran'da düşmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine gideceği bildirildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait "TC-TRB" kuyruk tescilli "Canadair CL-600" tipi özel jetin, "teknik arıza" çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan'ın 80 mil güneybatısına düştüğü belirtildi.

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İşte İran'da düşen uçağın ilk görüntüleri

Telefonla görüşülen İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve İran Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkililerinin "arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine henüz ulaşamadıkları, yerel halkın kaza mahalline ulaştığı, yerel halktan destek alındığı" bilgisini verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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