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İşte İmar Barışı'nda toplam başvuru sayısı

İşte İmar Barışı'nda toplam başvuru sayısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı düzenlemesi kapsamında bugüne kadar 2,5 milyonu aşkın başvuru yapıldığını, 133 bin 64 yapı için "Yapı Kayıt Belgesi" verildiğini ve 650 milyon liradan fazla bedelin toplandığını bildirdi

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 14:03 - Güncelleme: 21-07-2018 14:03

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı düzenlemesine ilişkin son verileri paylaştı.

Başvuruların başladığı 8 Haziran'dan itibaren, İmar Barışı düzenlemesiyle ilgili süreci yakından izlediklerini belirten Bakan Kurum, "Bu süreçte Bakanlık olarak vatandaşlarımızın yıllardır yaşadığı imar ve iskan sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Yapılarında sorunsuzca oturmak için zaman kaybetmeden Yapı Kayıt Belgesi'ni almak isteyen vatandaşlarımızın bu ilgisi her gün artarak, rekor bir düzeye ulaştı. Buna göre, İmar Barışı'nda başvuru sayısı bir ay gibi kısa bir sürede 2,5 milyonu aştı. 2 milyon 614 bin 570'e ulaşan bu başvurulardan 2 milyon 340 bin 450'sini konut, 223 bin 428'ini ticari, 50 bin 611'ini tarımsal yapılar ile 81'ini de güneş enerjisi santralleri oluşturdu." ifadelerini kullandı.

133 BİN 64 YAPIYA YAPI KAYIT BELGESİ VERİLDİ
Yapı Kayıt Belgesi'nin, başvuru yapılması ve bedelin ödenmesinin ardından e-Devlet üzerinden alınabildiğine işaret eden Murat Kurum, "İmar Barışı kapsamında bugüne kadar vatandaşlarımızın 133 bin 64 yapısına Yapı Kayıt Belgesi verildi." ifadesini kullandı.

YAPI KAYIT BELGESİ İÇİN YAKLAŞIK 660 MİLYON LİRA TOPLANDI
Yapının bulunduğu arsanın değeri ile yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlenen Yapı Kayıt Belgesi bedeline ilişkin de toplam rakamları açıklayan Kurum, "Şu ana kadar yapı sahiplerince 133 bin 64 yapı için 659 milyon 506 bin 741 liralık Yapı Kayıt Belgesi bedeli hesaplara aktarıldı. Bakanlık olarak bu kaynağı vatandaşlarımız için en verimli şekilde kullanacağız." değerlendirmesini yaptı.

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL, İZMİR VE KONYA'DAN
Bakan Kurum, İmar Barışı düzenlenmesine en çok başvuru yapılan illerle ilgili de şu bilgileri verdi:

"İmar Barışı'na en çok ilgi İstanbul, İzmir ve Konya'dan geldi. Bu kapsamda İstanbul 484 bin 875, İzmir 242 bin 604, Konya 156 bin 613 başvuru sayısıyla ilk 3'te yer aldı. Bu illeri sırasıyla Kocaeli 124 bin 639, Bursa 123 bin 39, Ankara 93 bin 344, Gaziantep 76 bin 605, Hatay 71 bin 738 ve Antalya 70 bin 739 başvuru ile takip etti. Başvuruları 31 Ekim'e kadar almaya devam edeceğiz."

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Seyit Han 21 Temmuz 2018 14:17 İmar barışında 3. Olmak ve Konya Ankara Bursa Adana gibi illeri geride bırakmak Yerel basında başarıymış gibi manşet süslemek Aslında kaçak yapılaşmanın tesçıli değilmi bu Ve buna göz yuman 15 yıldır Konya'da Büyükşehir Başkanlığı yapan Sayın Tahir Akyürek Milletvekili Yeter mi yok yetmez. Bildiğim kadarıyla da çiçeği burnunda Meclis İmar Komisyonu Başkanı

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