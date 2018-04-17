İşte İETT'nin sürücüsüz aracı! Nostaljik hava...

İSTANBUL'da düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18" in açılış töreninde İETT'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı. Sürücüsüz araç, İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvaya benzerliğiyle dikkat çekti...

İSTANBUL'da düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18"in açılış töreninde İETT'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı. Sürücüsüz araç, İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvaya benzerliğiyle dikkat çekti... Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongreye Bakan Özlü'nün yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İspanya eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero katıldı. İstanbul'un ilk sürücüsüz aracının üzeri işte böyle açıldı... Twitter

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AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI... Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18" kongresinde konuşan Bakan Faruk Özlü "Modern belediyeciliğin yeni rotası akıllı şehir uygulamalarıdır. Akıllar şehirler, aynı zamanda dijital dönüşümün önemli bir parçasıdır. Akıllı şehirler kavramının yanına, dijital kentler gerçeğini de koymak durumundayız. Çünkü günümüzde sadece teknolojiler ve makineler değil, şehirler de dijitalleşiyor" dedi. Bakan Özlü konuşmasına şöyle devam etti: Twitter

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"Akıllı şehirleri, ülkemizin dijital dönüşüm yol haritasının önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye hedefimiz için akıllı ve dijital şehir uygulamalarını, bir kaldıraç olarak değerlendiriyoruz. Türkiye, kadim bir medeniyete ve köklü bir şehirleşme geleneğine sahiptir. Bütün şehirlerimiz; kimliklerini tarihimizden, kültürümüzden, sanatımızdan ve geleneklerimizden almaktadırlar. Twitter

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