İşte Halk Özel Harekat! HÖH Başkanı nasıl örgütlendiklerini anlattı

İşte Halk Özel Harekat! HÖH Başkanı nasıl örgütlendiklerini anlattı

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından polis arabasına benzer tepe lambalı, sirenli ABD malı Halk Özel Harekat (HÖH) araçlarıyla gündeme gelen HÖH'le ilgili tartışmalar bitmiyor. 696 KHK'daki 'sivillere yargı kalkanı' düzenlemesiyle HÖH bir kez daha tartışmaların göbeğine oturdu. Bireysel silahlanmaya gittikleri, AK Parti’nin talimatıyla hareket ettikleri, sivil milis gücü olarak hazır tutuldukları, iç savaşa hazırlık için örgütlendikleri iddiaları Meclis’e taşınan Halk Özel Harekât Derneği (HÖH) Genel Başkanı Fatih Kaya, bir yılda 22 ilde 7 bin üyeye ulaşan örgütlenmeyi Hürriyet'e anlattı... İşte o açıklamaları..

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İşte Halk Özel Harekat! HÖH Başkanı nasıl örgütlendiklerini anlattı

MİLLETİMİZLE MEYDANLARA İNDİK: “Hain darbe girişimine karşın bir talimatla milletimizle birlikte meydanlara indik. HÖH çadırını 16 Temmuz’da ilk Trabzon’da kurduk. 30 Kasım 2016’da derneğimizi kurduk. İçinde çocuklar var, teyzeler var, öğretmenler, işadamları, esnaf var. Başı açığı da, kara çarşaflısı da var.

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İşte Halk Özel Harekat! HÖH Başkanı nasıl örgütlendiklerini anlattı

SIZMAK İSTEYEN FETÖ’CÜLER: İstanbul, Ankara başta olmak üzere 22 ilde şubemiz açıldı. 7 binin üzerinde üyemiz var. İçimize sızmak isteyen çok FETÖ’cü var.

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İşte Halk Özel Harekat! HÖH Başkanı nasıl örgütlendiklerini anlattı

1 LİRA AİDAT TOPLUYORUZ: İlk girişte 10 lira, aylık olarak ise sembolik bir lira alıyoruz. Beş ay öncesine kadar 121 şubemiz vardı. Maddi sıkıntılardan dolayı kapattık. Devletten yardım almıyoruz.

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