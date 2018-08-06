İşte gerçek Uyuyan Güzel! Bir uyuyor bir daha uyanmıyor

Birleşik Krallık'ın Aberystwyth, Wales kentinde 18 yaşındaki Hermione Cox-Denning isimli genç kız halk dilinde "Uyuyan Güzel" olarak bilen bir hastalığa yakalandı. Hastalığın tıptaki adı ise Kleine-Levin sendromu.

İşte gerçek Uyuyan Güzel! Bir uyuyor bir daha uyanmıyor

Birleşik Krallık'ın Aberystwyth, Wales kentinde 18 yaşındaki Hermione Cox-Denning isimli genç kız halk dilinde "Uyuyan Güzel" olarak bilen bir hastalığa yakalandı. Hastalığın tıptaki adı ise Kleine-Levin sendromu.

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İşte gerçek Uyuyan Güzel! Bir uyuyor bir daha uyanmıyor

Kendini “gerçek hayattaki Uyuyan Güzel” olarak adlandıran kız, yatağa yattıktan sonra en az 3 gün uyuyor. Aşırı ve anormal uykudan muzdarip kız, hastalığıyla birlikte aldığı alkolün yoğun uyku periyodlarını tetiklediğini fark ettiğini söylüyor.

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İşte gerçek Uyuyan Güzel! Bir uyuyor bir daha uyanmıyor

Başlangıçta aşırı yorgunlukla başlayan hastalık kızın okulunun da aksamasına neden oluyor. Okula gitmeden koca bir yıl geçiren kız, bir kez yatağa yattığında en az 3 gün, bazense daha fazla uyuduğunu söylüyor.

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İşte gerçek Uyuyan Güzel! Bir uyuyor bir daha uyanmıyor

Ayrıca kullandığı alkolün uyku süresinin arttırdığını fark eden kız, bu nedenle alkol kullanımını azalttı. Hala düzenli olarak üç gün süren uyku epizodlarını deneyimleyen Hermione, ilk uyku halini 'puslu' olarak hatırladığını söyledi: "Sadece birkaç dakika boyunca uyanık olduğumu hatırlıyorum, kasvetliydi ve kafam karışıktı."

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