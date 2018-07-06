İşte Gelinim Mutfakta 6 Temmuz haftanın birincisi

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 6 Temmuz 2018 cuma finalinde haftanın birincisi belli oldu. Programın 85. Bölümünde 70 puan toplayan Özlem haftanın en yüksek puanı alarak 5 altın bileziğin sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta Tuğba kimdir : Gelinim Mutfakta'ya 16. haftada kayınvalidesi Rukiye Ebrek ile dahil olan Tuğba Ebrek, aslen Kastamonulu. 14 aylık evli olan genç yarışmacının bir bebeği var.

Gelinim Mutfakta Şebnem Karataş kimdir? : Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Şebnem, annesi öldükten sonra kendi kardeşlerine bakabilmek için sekiz yıldır sevdiği gençle bir türlü evlenemiş. Kardeşleri büyüdükte sonra Şebnem evlenmelerine bir engel kalmayınca kayınvalide adayı Suzan Tekin'in oğlu nişanlanmış. 5 aydır nişanlı olan Şebnem henüz nikah masasına oturabilmiş değil. Şebnem baba tarafından Ordu anne tarafından ise Selanik göçmeni. Şebnem Karataş 28 yaşında.

Gelinim Mutfakta Cansu kimdir? : Cansu ile kaynanası Sevgül hanım yarışmadan çekilen Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanım’ın yerine geldi. Cansu ile Sevgül hanım daha önce Gelinim Mutfakta'nın yarışmacılarıydı. İlk elendiğinde hamile olan Cansu'nun karnı çok belli değildi. Kız bebek bekleyen Cansu 8 aylık hamile. Doğuma sadece 1 ay kala Gelinim Mutfakta yarışmasına katılması eleştiri konusu oldu. Cansu yarışmadan kazanacağı altınları doğumu için kullanacağını söylüyor.

Gelinim Mutfakta Özlem kimdir? : Özlem ve kaynanası Nurten 4 Haziran'da Gelinim Mutfakta'ya katıldılar. Özlem aslen Kastomunulu. Kaynanası Nurten ise doğmu büyüme İstanbullu. Ancak aslen Sivaslı.