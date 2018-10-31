İşte geleceğin en trend 9 mesleği!

"TEMİZ" OTOMOBİL MÜHENDİSLİĞİ Ulaşım ve taşımacılık, yeşil işler açısından oldukça önemli bir sektördür. Otomotiv endüstrinin her zaman çevreye duyarlı olması beklenir. Daha az fosil yakıt, daha az çevre kirliliği anlamına gelen “temiz” otomobiller, yani elektrikli araçlar sayesinde, bunları üreten mühendislerin daha fazla istihdam edilmesi kaçınılmaz. Sadece bu araçların temiz enerjiler tüketmesi değil, bunların üretim sürecinde de güneş ve rüzgar gibi yeşil enerjilerin kullanılması da, bu alanda ulaşılmak istenen bir diğer bir amaç.