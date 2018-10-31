İşte geleceğin en trend 9 mesleği!

İnsanoğlu Sanayi Devrimi’nden sonra verimliliği “doğaya rağmen” artırmaya çalışmaya başlayınca çevreye geri döndürülemez zararlar verdi. Günümüzde belli olan bir meslek grubu olmasa da gelecek; doğayla savaşanların değil onunla uyum içinde yaşayan ve üretenlerin olacak. Bu nedenle, hem çevreye hem ekonomiye kazandıran “yeşil işlerin” git gide artacağı söyleniyor. İşte geleceğin 9 mesleği...
ŞEHİR TARIMCILIĞI Türkiye'de yeni yeni gelişmesine rağmen Avrupa'nın metropollerinde, gökdelenlerin çatı katlarında bahçelere rastlamak mümkün. Batı’da birçok örneği olan bu “şehir bahçeleri” sayesinde böcek ilacı kullanımı minimum seviyeye iniyor ve fosil yakıt tüketimi gerekmiyor. “Yeşil çatılar” mideye olduğu kadar göze de hitap etmeleriyle, havayı temizlemeleriyle ve betondan kaçanlara sığınma olanağı vermeleriyle dikkat çekiyor.
"TEMİZ" OTOMOBİL MÜHENDİSLİĞİ Ulaşım ve taşımacılık, yeşil işler açısından oldukça önemli bir sektördür. Otomotiv endüstrinin her zaman çevreye duyarlı olması beklenir. Daha az fosil yakıt, daha az çevre kirliliği anlamına gelen “temiz” otomobiller, yani elektrikli araçlar sayesinde, bunları üreten mühendislerin daha fazla istihdam edilmesi kaçınılmaz. Sadece bu araçların temiz enerjiler tüketmesi değil, bunların üretim sürecinde de güneş ve rüzgar gibi yeşil enerjilerin kullanılması da, bu alanda ulaşılmak istenen bir diğer bir amaç.
RÜZGAR ENERJİSİ İSTİHDAMI Rüzgar enerjisi üretimini destekleyenlere göre, bu enerji türü önümüzdeki yıllarda küresel elektrik üretiminde dev bir kaynak haline gelebilir, hatta 2050’ye kadar dünyadaki tüm elektrik enerjisi üretiminin üçte birini sağlayabilir. Böylece, fosil yakıt sektöründeki işler kadük hale gelirken, bunların yerini “daha yeşil” işler alabilir.
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