İşte FSM'den atlayan taksicinin son durumu!

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracını durduran bir taksici aşağıya atladı. Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde aracını durduran taksici Tahir Kanbay (50) korkulukları aşarak denize atladı. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan taksici yaşadığının belirlenmesi üzerine hastaneye götürüldü. Ancak Kanbay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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