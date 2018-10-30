İşte FSM'den atlayan taksicinin son durumu!

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde aracını durduran taksici korkulukları aşarak denize atladı. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan taksici yaşadığının belirlenmesi üzerine hastaneye götürüldü.
HAYATA TUTUNAMADI
Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan taksici yaşadığının belirlenmesi üzerine hastaneye götürüldü ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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