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İşte Fırat Aydınus'un derbi notu!

İşte Fırat Aydınus'un derbi notu!

MHK, olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki performansı beğenilen Fırat Aydınus'a tam puan verdi.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 13:17 - Güncelleme: 03-11-2018 13:17

2-2 berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası VAR incelemesinin ardından Ndiaye, Jailson ve Soldado kırmızı kart, Belhanda sarı kartla cezalandırıldı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından gözler Merkez Hakem Kurulu'na çevrildi.

Maç sonunda yaşanan olaylar ve saha içerisindeki kararları nedeniyle özellikle Galatasaray camiası tarafından büyük eleştirilere maruz kalan Fırat Aydınus konusunda MHK'nın olumlu karar vereceği ortaya çıktı.

AYDINUS'A TAM NOT
Maçın gözlemcisi ve MHK, derbideki performansı beğenilen Fırat Aydınus'a tam puan verdi. Uygulanan yeni sistemde maçın gözlemcisi puan vermezken, Fırat Aydınus ile ilgili değerlendirmesini olumlu yaptı. Bu değerlendirmeye göre not verecek MHK'nin de Fırat Aydınus'a iyi bir puan vermesi bekleniyor.

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