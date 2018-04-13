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İşte FETÖ'nün yeni oyunu!

İşte FETÖ'nün yeni oyunu!

Şifreli haberleşme programı Bylock'un çökertilmesinin ardından haberleşmek için yeni arayışlar içine giren FETÖ'nün oyun gibi görünen haberleşme programını kullandığı belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 09:45 - Güncelleme: 13-04-2018 09:45

FETÖ üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı örgüt mensuplarının, cep telefonlarına indirilebilen ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni bir kriptografik haberleşme programını kullandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında yer alan ve örgüte mensup bazı askerlerden sorumlu Engin kod adlı E.K'den ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital delillerde önemli bir bulguya rastlanıldı.

Dijital delillerin incelemesi sonucunda, aralarında ByLock gibi birçok şifreli haberleşme programı kullanan örgüt mensuplarının, yeni bir kriptografik haberleşme programı daha kullandığı belirlendi. 

Savcılık, bazı örgüt mensuplarınca Andorid ve İOS işletim sistemlerinin kurulu bulunduğu cep telefonlarına ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programını indirilerek kullanıldığını tespit etti.

Bu arada, E.K'nin yakalanana kadar bir devlet okulunda öğretmenlik yaptığı, ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. 

Savcılığın konuyla ilgili soruşturması sürüyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Yaaaa 13 Nisan 2018 09:50 Adamlar resmen nal toplatiyorlar.sahi bylok çökertildimi yoksa terkedildimi.sizde yalan ustune yalan yaziyorsunuz.bir karar verin artik.hani 2015 aralikta blok terkedilmiş demistinizya.isterseniz arşivinize bir bakin.ama yalan sizin imaniniz olmuş.tıpki akp liler gibi.

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