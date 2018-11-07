İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i! Anderlecht karşısında...

Futbolcularına, rakiplerinin kazanmak zorunda olduğunu hatırlatan Hollandalı hoca, "Kesinlikle zor bir maç. Sizden Galatasaray'a karşı oynadığınız futbolu bekliyorum" dedi.

Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından Anderlecht maçının hazırlıklarına dün yeniden start verdi. Moralli olan sarı-lacivertli futbolcuların bir hayli istekli göründüğü antrenmanın yıldızlarından biri de Erwin Koeman'dı. Twitter

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Hollandalı teknik adam, hemen her futbolcusuyla yakından ilgilenirken, istediklerini gerçekleştiremeyenlere uygulamalı olarak tek tek ne yapmaları gerektiğini gösterdi. Twitter

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Tüm takıma yönelik bir de konuşma yapan Koeman, öğrencilerine Anderlecht maçının çok zor geçeceğini anlattı. Twitter

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