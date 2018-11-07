İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i! Anderlecht karşısında...

Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından Anderlecht maçının hazırlıklarına dün yeniden start verdi. Moralli olan sarı-lacivertli futbolcuların bir hayli istekli göründüğü antrenmanın yıldızlarından biri de Erwin Koeman'dı.
Hollandalı teknik adam, hemen her futbolcusuyla yakından ilgilenirken, istediklerini gerçekleştiremeyenlere uygulamalı olarak tek tek ne yapmaları gerektiğini gösterdi.
Tüm takıma yönelik bir de konuşma yapan Koeman, öğrencilerine Anderlecht maçının çok zor geçeceğini anlattı.
Koeman, "Anderlecht grupta 1 puanla sonuncu durumda. Bize karşı son kozlarını oynayacaklar ve kesinlikle zor bir mücadele olacak. Yine de favori biziz; çünkü daha kapasiteli bir takımız.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER