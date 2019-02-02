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İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosuna eklediği isimler

İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosuna eklediği isimler

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminin ardından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna eklediği isimler belli oldu.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 13:24 - Güncelleme: 02-02-2019 13:24

Spor Toto Süper Lig'de önce Malatyaspor ardından Göztepe maçlarından galibiyetle ayrılan ve camianın üzerindeki kara bulutları dağıtan Fenerbahçe'nin kış transfer döneminin ardından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna eklediği isimler belli oldu.

Buna göre UEFA'ya sezon başında bildirdiği kadroya 3 ekleme yapma hakkı olan sarı lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi listesine Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı dahil etti.

ALİ KOÇ: 3 OYUNCU EKLEYEBİLİYORUZ
Konuyla ilgili konuşan Ali Koç, ''UEFA listesine 3 yeni oyuncu ekleyebiliyoruz. Bir tercih yapmak zorundaydık ve yaptık. Hocamız bu tercihi açıklayacaktır.'' ifadelerini kullandı.

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