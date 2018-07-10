İşte Erdoğan için bastırılan hatıra 1 lira!

BEŞTEPE'deki yeni sisteme geçiş töreni için darphanede özel hatıra 1 lira bastırılıp misafirlere dağıtıldı. 1 liraların ön yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin resmi, Erdoğan'ın imzası ve 'Göreve başlama töreni' yazısı yer aldı.

İşte Erdoğan için bastırılan hatıra 1 lira!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'deki yemin töreninin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni sisteme geçiş töreni düzenlendi. Törende katılımcılara 'hatıra' olarak bastırılan 1 liralar hediye edildi. Misafirlere hediye edilen 1 liraların ön yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin resmi, Erdoğan'ın imzası ve 'Göreve başlama töreni 9 Temmuz 2018' yazısı yer aldı. Arka yüzünde ise piyasadaki 1 liralarla aynı oldu.

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İşte Erdoğan için bastırılan hatıra 1 lira!

Beştepedeki törene katılanlara darphane tarafından özel bastırılan 1 liralar özel plaket içinde hediye edildi.

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İşte Erdoğan için bastırılan hatıra 1 lira!

1 liranın arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin resmi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi ve imzasıyla birlikte 'Göreve başlama töreni 9 Temmuz 2018' yazısı yar aldı.

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İşte Erdoğan için bastırılan hatıra 1 lira!

Hatıra 1 liraların ön yüzü ise ise piyasadaki madeni 1 liralarla aynı oldu...

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