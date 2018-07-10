İşte Erdoğan için bastırılan hatıra 1 lira!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'deki yemin töreninin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni sisteme geçiş töreni düzenlendi. Törende katılımcılara 'hatıra' olarak bastırılan 1 liralar hediye edildi. Misafirlere hediye edilen 1 liraların ön yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin resmi, Erdoğan'ın imzası ve 'Göreve başlama töreni 9 Temmuz 2018' yazısı yer aldı. Arka yüzünde ise piyasadaki 1 liralarla aynı oldu.