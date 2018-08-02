İşte Dünya'ya en çok benzeyen gezegen

Gezegen ne çok sıcak ne de çok soğuk. Gezegen, aynı zamanda Dünya'dan biraz daha büyük ve daha ağır olduğu için ''Süper Dünya'' olarak adlandırılıyor. Şu ana kadar yapılan keşiflerde yaşamın oluşabileceği düşünülen 50'ye yakın gezegen arasında hayatın başlamasına en uygun şartlara sahip gezegenin Kepler 452b olduğu düşünülüyor.

