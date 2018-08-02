İşte Dünya'ya en çok benzeyen gezegen

Yapılan incelemeler sonucu ultraviyole ışığın seviyesinin erken yaşama yol açabilecek kimyasal reaksiyonları başlattığı evrede olan Kepler 452b adlı bu gezegende yaşamın oluşabileceği tahmin ediliyor.
Gezegen ne çok sıcak ne de çok soğuk. Gezegen, aynı zamanda Dünya'dan biraz daha büyük ve daha ağır olduğu için ''Süper Dünya'' olarak adlandırılıyor. Şu ana kadar yapılan keşiflerde yaşamın oluşabileceği düşünülen 50'ye yakın gezegen arasında hayatın başlamasına en uygun şartlara sahip gezegenin Kepler 452b olduğu düşünülüyor.
Kepler 452b'nin bulunduğu sistemin yıldızı olan Cygnus, Güneş'ten yüzde 20 daha parlak ve iki milyar yıl daha yaşlı. Kepler 452b'ye benzerliği nedeniyle 'Dünya'nın Kuzeni' de deniyor. Bilgisayar simülasyonuna göre bu gezegende ince bir atmosfer, su ve aktif volkanlar bulunuyor.
Yapılan incelemeler sonucu ultraviyole ışığın seviyesinin erken yaşama yol açabilecek kimyasal reaksiyonları başlattığı evrede olan Kepler 452b adlı bu gezegende yaşamın oluşabileceği tahmin ediliyor.
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