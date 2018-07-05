İşte dünyanın en zengin kadınları! Servetleri dudak uçuklatır...

Dünya üzerinde ise en zengin insanların yüzde 20'sini kadınlar oluşturuyor. Bu kadınların büyük bölümü servetini ailesinden ya da eşinden miras olarak almış... En zengin 25 kadın arasında kendi çabasıyla zengin olmuş sadece 3 kadın var... Servetini tamamıyla kendi çabalarıyla elde eden Lens Technology'nin sahibi Zhou Qunfei'nin kişisel serveti 12 milyar doların üstünde. Dünyanın en zengin kadını olan 68 yaşındaki Alice Walton'un şahsi serveti ise 46,1 milyar dolar. Şimdi dünyanın en zengin kadınlarından bazılarını yakından tanıyalım...