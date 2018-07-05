İşte dünyanın en zengin kadınları! Servetleri dudak uçuklatır...

Dünyanın en zengin insanlarının yüzde 20'sini kadınlar oluşturuyor. En zengin kadınlar listesinin zirvesinde 68 yaşında bir ABD'li var... En zengin 25 kadından sadece 3'ü kendi çabalarıyla zengin olmuş...

İşte dünyanın en zengin kadınları! Servetleri dudak uçuklatır...

Dünya üzerinde ise en zengin insanların yüzde 20'sini kadınlar oluşturuyor. Bu kadınların büyük bölümü servetini ailesinden ya da eşinden miras olarak almış... En zengin 25 kadın arasında kendi çabasıyla zengin olmuş sadece 3 kadın var... Servetini tamamıyla kendi çabalarıyla elde eden Lens Technology'nin sahibi Zhou Qunfei'nin kişisel serveti 12 milyar doların üstünde. Dünyanın en zengin kadını olan 68 yaşındaki Alice Walton'un şahsi serveti ise 46,1 milyar dolar. Şimdi dünyanın en zengin kadınlarından bazılarını yakından tanıyalım...

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İşte dünyanın en zengin kadınları! Servetleri dudak uçuklatır...

25. SHARİ ARİSON... Babası tarafından kurulan gemi şirketi Carnival Corporation'ın başında olan Shari Arison ABD doğumlu, İsrailli bir iş kadını. Şirketten gelen gelirinin yanı sıra kendi yatırım şirketleri ile İsrail bankalarına ortak. Kişisel serveti ise 5,4 milyar dolar.

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İşte dünyanın en zengin kadınları! Servetleri dudak uçuklatır...

24. MARİAN ILİTCH... Ünlü pizza zinciri Little Caesars'ın sahibi olan 84 yaşındaki Marian Ilitch'in net serveti 5,3 milyar dolar.

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İşte dünyanın en zengin kadınları! Servetleri dudak uçuklatır...

23. ANN WALTON KROENKE... Ünlü perakende zinciri Wal-Mart'ın varislerinden olan Ann Walton Kroenke 68 yaşında bir girişimci. Kişisel serveti ise 6,5 milyar dolar.

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