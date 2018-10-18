  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

İşte dünyanın en büyük canlısı! Mavi balinaların unvanını elinden aldı!

İşte dünyanın en büyük canlısı! Mavi balinaların unvanını elinden aldı!

Denizlerin en heybetlisi ve dünyanın en büyük canlısı olarak bilinen mavi balinalar artık bu şekilde bilinmeyecek. Bilim insanları, mavi balinalardan daha büyük olan canlıyı keşfetti. Dünyanın en büyüğü artık o 'mantar' türü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-10-2018 15:56 - Güncelleme: 18-10-2018 15:56

Mavi balinalar, yaklaşık 200 ton ağırlığı ve 2 otobüsü bulan (yaklaşık 30 metre) boyuyla dünyanın en büyük canlısı olarak adlandırılıyordu. Sadece kalbi dahi 600 kilogram ağırlığında olan bu devasa varlıklar, artık 'dünyanın en büyük canlısı' olarak anılmayacak.

MICHIGAN MANTARI: 400 TON AĞIRLIĞINDA, 2500 YILA YAKINDIR YAŞAMDA
ABD'nin en büyük müze ve araştırma merkezi olarak adlandırılan Smithsonian Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmada, tam 37 hektarlık (370.000 metre kare) bir mantar türü keşfedildi. Michigan Mantarı olarak adlandırılan bu organizmanın yaklaşık 400 ton ağırlığında olduğu ve 2500 yıla yakındır yaşamını sürdürdüğü belirtildi.

ABD'li bilim insanı Matthew Taub tarafından yürütülen araştırmada, Yukarı Michigan yarımadasında yetişen miselyum (yeraltında veya başka maddelerin içlerinde yetişen mantar kümeleri) incelendi ve daha önce keşfedilmiş olan bu organizmanın dünyanın en büyük canlısı olabileceği kanaatine vardı.

Yeni dönemde Michigan Mantarı ile ilgili araştırmalar devam edecek ve gerçekten de dünyanın en büyük canlısı olup olmadığına dair net bir kanaate varılacak. Fakat elde edilen verilerin, bu organizmanın yüksek ihtimalle 'dünyanın en büyük canlısı' unvanını almasına yeterli olacağı düşünülüyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İşte dünyanın en büyük canlısı! Mavi balinaların unvanını elinden aldı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro