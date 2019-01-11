İşte deve kuşu yumurtasının inanılmaz faydaları ve cep yakan fiyatı

Deve kuşunun etinden ziyade, yumurtasının da insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. İşte diğer yumurtalara göre avuca sığmayan boyutuyla dikkat geçen deve kuşu yumurtasının faydaları.

İşte deve kuşu yumurtasının inanılmaz faydaları ve cep yakan fiyatı

Hem ağırlığıyla ilgi odağı olan hem de fiyatıyla diğer yumurtalara göre cep yakan deve kuşu yumurtası, tat olarak tavuk yumurtasının aynısıdır. Çok sağlam kabuğa sahip olan deve kuşu yumurtası Afrika geleneklerinde tabak, çanak ve saklama kabı olarak kullanılırdı.

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İşte deve kuşu yumurtasının inanılmaz faydaları ve cep yakan fiyatı

Ülkemizde Bursa, Antalya ve Kırşehir gibi şehirlerde özel yetiştiriciliği yapılan bu yumurta için dünyada Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabwe, Çin, Kanada, Avustralya, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde özel çiftlikler kurulmuştur. Bu yumurtayı kırmak için genellikle testere ya da çekiş kullanılır. Peki deve yumurtasının faydaları nelerdir?

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İşte deve kuşu yumurtasının inanılmaz faydaları ve cep yakan fiyatı

- Deve kuşu yumurtası, doğada bulunan protein maddesi bakımından en zengin yumurtadır. Ayrıca bu yumurtanın uzun süre tok ve dinç tuttuğu biliniyor.

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İşte deve kuşu yumurtasının inanılmaz faydaları ve cep yakan fiyatı

- Sıfır kolesterole sahip bu yumurta kalp ve damar sağlığı için birebir fayda sağlar. Bu sayede damar tıkanıklığını önleyerek kalp krizi sirkini azaltır. 

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