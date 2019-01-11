İşte deve kuşu yumurtasının inanılmaz faydaları ve cep yakan fiyatı

Deve kuşunun etinden ziyade, yumurtasının da insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. İşte diğer yumurtalara göre avuca sığmayan boyutuyla dikkat geçen deve kuşu yumurtasının faydaları.

Hem ağırlığıyla ilgi odağı olan hem de fiyatıyla diğer yumurtalara göre cep yakan deve kuşu yumurtası, tat olarak tavuk yumurtasının aynısıdır. Çok sağlam kabuğa sahip olan deve kuşu yumurtası Afrika geleneklerinde tabak, çanak ve saklama kabı olarak kullanılırdı. Twitter

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Ülkemizde Bursa, Antalya ve Kırşehir gibi şehirlerde özel yetiştiriciliği yapılan bu yumurta için dünyada Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabwe, Çin, Kanada, Avustralya, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde özel çiftlikler kurulmuştur. Bu yumurtayı kırmak için genellikle testere ya da çekiş kullanılır. Peki deve yumurtasının faydaları nelerdir? Twitter

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- Deve kuşu yumurtası, doğada bulunan protein maddesi bakımından en zengin yumurtadır. Ayrıca bu yumurtanın uzun süre tok ve dinç tuttuğu biliniyor. Twitter

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