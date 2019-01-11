İşte deve kuşu yumurtasının inanılmaz faydaları ve cep yakan fiyatı

Hem ağırlığıyla ilgi odağı olan hem de fiyatıyla diğer yumurtalara göre cep yakan deve kuşu yumurtası, tat olarak tavuk yumurtasının aynısıdır. Çok sağlam kabuğa sahip olan deve kuşu yumurtası Afrika geleneklerinde tabak, çanak ve saklama kabı olarak kullanılırdı.
Ülkemizde Bursa, Antalya ve Kırşehir gibi şehirlerde özel yetiştiriciliği yapılan bu yumurta için dünyada Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabwe, Çin, Kanada, Avustralya, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde özel çiftlikler kurulmuştur. Bu yumurtayı kırmak için genellikle testere ya da çekiş kullanılır. Peki deve yumurtasının faydaları nelerdir?
- Sıfır kolesterole sahip bu yumurta kalp ve damar sağlığı için birebir fayda sağlar. Bu sayede damar tıkanıklığını önleyerek kalp krizi sirkini azaltır.
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