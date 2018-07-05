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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın malvarlığı listesi! Kime borcu var?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın malvarlığı listesi! Kime borcu var?

Bugünkü Resmi gazetede seçim sonuçları ile birlikte Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın malvarlığı da yayınlandı. Erdoğan'ın evi, arabaları ve arsaları malvarlığı listesinde yer aldı. Erdoğan'ın 2 milyon lira borcu olduğu da ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 13:03 - Güncelleme: 05-07-2018 13:46

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK), 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'de kesin seçim sonuçlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı da yayınlandı.

6 MİLYON 347 BİN LİRA NAKİT... Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal bildirim beyanına göre, Erdoğan'ın 3 ayrı bankada ve elinde toplam 6 milyon 347 bin lira nakit parası var.

GÜNEYSU'DA ARAZİ KISIKLI'DA EV... Yine Erdoğan'ın mal bildirimine göre, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesi Dumanlı Köyü'nde değeri 10 bin lira olan 2 bin metrekare bir arazi ve Üsküdar Kısıklı'da değeri 4 milyon lira olan bir evi var...

MEHMET GÜR'E 2 MİLYON LİRA BORCU VAR... Erdoğan'ın mal bildirim beyannamesine göre, Mehmet Gür isimli iş adamına da 2 milyon lira borcu gözüküyor.

TEK OTOMOBİL AUDİ A8... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınış değeri 234 bin lira olan Audi A8 marka bir otomobili var.

İşte Resmi Gazete'de yayınlanan Erdoğan'ın mal beyanı...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • kundemacı 05 Temmuz 2018 13:55 gerçekten bu ülke çok zengin. Kısa bir süre içinde yöneticilerini ne kadar hızlı zenginleştiriyor.

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KİMDİR ?
Recep Gürkan
RECEP GÜRKAN KİMDİR?

EDİRNE belediye Başkanı Recep Gürkan 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP Edirne Belediye Başkanı olarak seçildi. Recep Gürkan aslen İpsalalı. 1964 yılında Edirne'de doğan Recep Gürkan, ilk ve orta öğr

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