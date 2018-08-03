İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük icraat programı...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından 3 aşamalı bir planla ilk 100 günlük, ikinci 100 günlük ve 6 aylık icraat programını belirleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaatleri arasında yer alan 400 projeyle ilgili ilk 100 günde atılacak adımları kamuoyuna duyuruyor. Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak izleyebilirsiniz..

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Türkiye yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip yönetim sistemi arayışında tarihi dönüşümünü başarıyla tamamlamıştır. Ülkemizin istikbalinde emeği geçmiş herkesi rahmetle yad ediyorum. Bugünkü proje toplantımızı önemli bir adım olarak görüyorum. Amacımız ecdadımızdan aldığımız emaneti daha yükseklere çıkartarak gelecek nesillere aktarmaktır.

- Bir yandan yeni yönetim sisteminin mimarisini oluşturuyor, diğer yandan milletimize verdiğimiz sözleri hayata geçirerek projeleri hazırlıyoruz. İlk iş olarak Cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlıklarımızın yeni teşkilat yapılarını oluşturduk. Yeni kurulan başkanlıkların kurulların ve ofislerin işler haline getirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.

ORTA VE UZUN VADELİ PROGRAMLAR

- Orta Vadeli Programı Ağustos ayının sonuna kadar kamuoyuna duyurmayı düşünüyoruz.

- 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık. Kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz.

- Bakanlıkların 2023 planları Kasım sonunda tamamlanacak...

100 GÜNDE BİNİN ÜZERİNDE TAMAMLANACAK AMA..

- İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir. Biz bunlardan daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400'üne programda yer verdik.

- Yaklaşık 46 milyar liralık bütçe ile hayata geçirilecek projeler yeni dönemin ateşleyicisi olacak...

400 PROJENİN 48'İ SAVUNMA SANAYİNE AİT...

- Savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programımızda yer alan 400 projenin 48'i savunma sanayimize aittir.

- 100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. FETÖ'nün yargı sistemimizde yol açtığı tahribatı süratle giderme noktasında önemli mesafe katettik.

- Yargı birimlerince yapılan 40 milyon tebligattan 28 milyonunun elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini mümkün kılacak bir altyapı oluşturuyoruz.

ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN CİNSEL SUÇLARA TAVİZ YOK...

- Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda, toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz ve sağlayacağız. Asla bundan taviz yok.

- Bir yandan ordumuzun kritik birimlerinde uzmanlığa dayalı bir personel yapısına geçerken, diğer yandan da her alanda kendi kendimize yeterli bir savunma sanayi kurmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde yüzde 25 gibi bir güce sahipken, şimdi bu yüzde 65'e ulaşmıştır. Bunu artık daha da artırmak durumundayız.

EMEKLİLERE KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ İKRAMİYE ÖDENECEK

- Emeklilerimize 1000 liralık ikinci ikramiyelerini Kurban Bayramı'ndan önce takdim edeceğiz...

- Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz.

KANAL İSTANBUL'UN İKİ TARAFINDA BUTİK ŞEHİRLER KURULACAK

- Ülkemiz için hayati öneme sahip kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 1 milyon 300 bin bağımsız birimde dönüşüm projesi sürüyor. Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında butik şehirler kurulacak. Biz Kanal İstanbul projesini olmazsa olmaz olarak görüyoruz ve yapacağız.

İLK MİLLET BAHÇELERİ KAYAŞEHİR VE BARUTHANE'DE...

Millet bahçelerinden ikisi Kayaşehir'de ve Baruthane'de, biri Esenler'de ve Konya'da bulunuyor. Millet Bahçeleri'nin 5'i 100 gün içinde tamamlanacak. 100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim edecek, 16 bin konut ve işyerinin temelini atacağız.

- Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz.

MUSUL VE BASRA'DA KONSOLOSLUKLAR AÇILIYOR...

- Dünyadaki diplomatik temsilciliklerimizin sayısını 240'a çıkardık. Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı, 100 günlük dönem içinde yeniden faaliyete geçiyoruz.

- Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz.

AKDENİZ'DE SIĞ VE DERİN DENİZ SONDAJI BAŞLIYOR

- Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alıyoruz.

- Akdeniz'de sığ ve derin deniz sondajı başlatıyoruz...

- Tuz Gölü'ndeki doğalgaz depolama alanı için teklifleri alıyoruz...

- Yükseköğrenim yurtlarımızın yatak kapasitesine 75 bin ilave yapıyoruz. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verdiğimiz beslenme yardımına barınma yardımını da ekliyoruz.

EKONOMİK SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ VE GALİP GELECEĞİZ

- Kamu idarelerinin harcamalarında tasarrufu azami düzeye çıkartacak tedbirleri alıyoruz.

- Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesapta yöneterek yılda 3 ile 4 milyar lira arasında ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz.

- Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız.

YASTIK ALTINDAN ÇIKARTIN MİLLİ DİRENİŞİNİZİ ORTAYA KOYUN

- Yastık altından dövizlerinizi, altınlarınızı çıkartın, TL'ye dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun.

- Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz.

EMNİYETE 3 BİN AMİR, 22 BİN POLİS, 7 BİN BEKÇİ ALIYORUZ...

- Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi; jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş; Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz.