İşte Çiftlik Bank'ın tosuncuğunun Uruguay'daki evi

80 binden fazla kişiyi 500 milyon lira dolandırıldığı öne sürülen Çiftlikbank’ın 27 yaşındaki CEO’su Mehmet Aydın’ın Arjantin Büyükelçiliği’ne beyan ettiği Uruguay’daki evine ulaşıldı. Ev, Uruguay’ın en zenginlerinin yaşadığı mahallede yer alıyor.

ARJANTİN BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE BİLDİRDİĞİ ADRES

IPA Haber 'in geçtiği bilgilere göre; Brezilya hariç Güney Amerika ülkeleri Türkiye ile siyasi, ekonomik, stratejik açıdan işbirliği en az olan ülkeler. Özellikle Paraguay ve Uruguay ile Türkiye arasında ilişki neredeyse yok düzeyde.

Çiftlikbank’ın Genel Müdürü (CEO) Mehmet Aydın’ın oturum aldığı Uruguay’da Türkiye’nin Büyükelçiliği bulunmuyor. Türkiye, Uruguay ile bütün ilişkilerini Arjantin’in Başkenti Buenos Aires Büyükelçiliği üzerinden yürütüyor.

Ümraniye’deki genel merkez ofisi birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltan Çiftlikbank’ın CEO’su Mehmet Aydın’la ilgili kamuoyuna yansıyan bir belge, “Mehmet Aydın Uruguay’da mı?” sorusunu gündeme getirmişti.

8 Haziran 2017 günü Türkiye’nin Buenos Aires’teki Arjantin Büyükelçiliği’ne giden Mehmet Aydın, avukat Mehmet Tuna adına vekaletname çıkardı. Çiftlikbank kurucusu ev adresi olarak Uruguay’daki ‘Barrio Carrasco Av. Rivera 72 / 32 Montevideo’ adresini verdi.

Carrasco bölgesi çoğunluğu müstakil villalardan oluşan, okyanus kıyısında güzel bir semt. Uruguay’ın en zenginleri o bölgede oturuyor.

Ev fiyatları milyon dolardan başlıyor. Kira fiyatları ise en düşük 3 bin dolar civarı. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Diego Lugano’nun da Carrasco bölgesinde bir evi var.

Mehmet Aydın’ın Uruguay vatandaşı olduğu iddia edilmişti. Ancak kamuoyuna yansıyan kimlik kartının üzerinde ‘Cedula Provisorio’ yani ‘geçici kimlik’ yazıyor. Geçici kimlikte oturum süresi de 2 yıl olarak belirtilmiş.

Normal şartlarda Uruguay devleti vatandaşlarına 10 yıllık kimlik veriyor.