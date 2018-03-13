İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal! Karısını da...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Soysal ve boşadığı ortaya çıkan eşi Sıla Soysal günün konusu oldu. Mehmet Soysal paraları da alıp firar ederken ayrıldığı karısı Sıla Aydın Soysal ortaya çıktı ve ifşalara başladı. Facebook hesabından Çiftlik Bank alacaklılarının mesajlarını yanıtsız bırakan Sıla Soysal, bir ajansa kayıtlı oyuncu olarak görülüyor. SPK raporlarına Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal'ın hesabına milyon dolarlar gönderdiği yansımıştı. İşte Mehmet Aydın'ın boşayıp kaçtığı eşi Sıla Soysal ve onun ifşaları;

MEHMET AYDIN KİMDİR NEREYE KAÇTI : Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 27 yaşında adını Türkiye'nin en genç dolandırıcısı olarak yazdırdı. Kardeşi Fatih Aydın ile birlikte Çiflik Bank'ı kuran Mehmet Aydın, paraları toplayıp firar etti. Mehmet Aydın'ın Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçtı. Mehmet Aydın'ın tipine bakanlar onun nasıl bu kadar büyük bir vurgun yaptığına şaşıyor. Onlar da biri de ünlü sunucu Erhan Çelik. Bugün twitterdan 'Bu tipe para kaptıran herkesin tek tek tespit edilip seçme ve seçilme hakkı ellerinden alınsa yeridir' mesajını attı. Mehmet Aydın'a kananlardan biri de eşiydi.