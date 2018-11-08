İşte CHP'nin İstanbul'daki muhtemel adayları

"Mansur Yavaş'ı bize verin, Mersin sizin olsun" yazımda, CHP ile İYİ Parti arasındaki sıkı pazarlığı detaylarıyla anlatmıştım. Son sözü, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecekti.

Buna gerek kalmadı!

Çünkü...

Mansur Yavaş bir kez daha davasına arkasını dönerek, İYİ Parti'nin elini zayıflattı. Mansur Bey, CHP'de kendini daha şanslı görmüş olacak ki, İYİ Parti adaylığından vazgeçti. Yani, CHP'nin Ankara adayı, Mansur Yavaş'tan başkası değil. Hal böyle olunca; Mersin'de İstemihan Talay ismi kesinlik kazandı.

Bu, aynı zamanda "Millet ittifakı"nın de yerelde bittiği anlamına geliyor.

CHP'nin İstanbul'daki aday arayışı sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla bir CEO peşinde.

İlçelerde ise, kıyasıya bir yarış var. CHP, Üsküdar ve Küçükçekmece'ye ayrı bir önem veriyor. CHP'nin kazanma ihtimali olan Üsküdar ve Küçükçekmece'de 20'ye yakın aday yarışıyor.

Mehmet Bekaroğlu'nun ismi Bağcılar için geçse de, kendisi Üsküdar'a talip. Bekaroğlu ile birlikte Üsküdar için 15'e yakın aday adayı yola revan olmuş bile.... Bekaroğlu kadar, Üsküdar'da Mehmet Çakmak'ın da şansı hayli yüksek...

CHP'nin göz diktiği Küçükçekmece'de de 20 aday adayı yarışıyor. 8'i ciddi. Göksel Gümüşdağ'ın amcasının oğlu Gökhan Gümüşdağ bunlardan biri. Bir diğer güçlü aday adayı ise, Gürbüz Çapan'nın kardeşi Çetin Çapan... Esenyurt için ismi geçiyordu Çapan'ın, ama sonradan Küçükçekmece'de karar kıldı. Gümüşdağ kadar, Çetin Çapan'ın da aday olma ihtimali yüksek. Engin Ertaş, potada olan başka bir isim. 32 yaşındaki Burçin Baykal'ın da adı Küçükçekmece için geçiyor.

CHP, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimde, Beykoz'u da kolay lokma olarak görüyor. Aldığım bilgiye göre, Beykoz için Karadenizli bir aday aranıyor. Beykoz'un sürpriz adayı, milletekili olabilir.

Ataşehir'de Battal İlgezdi'nin şansı hâlâ çok yüksek. Beşiktaş'ta ise Murat Hazinedar ismi henüz kesinlik kazanmış değil. Battal, aday olduğunu açıkladı, Hazinedar adaylık konusunda bir adım geride duruyor. İstiyor ki, Kılıçdaroğlu kendisine özel bir davet yapsın. Kendisine böyle bir davet yapılması zor görünüyor. Zor ama imkânsız değil. Çünkü, Murat Hazinedar mağduru oynuyor. Battal İlgezdi'ye verilen desteğin kendisine de verilmesinden yana...

Maltepe'de Ali Kılıç'ın adaylığı kesin. Kurultay'da Kılıçdaroğlu'ndan yapa oy kullanan Ali Kılıç'ın yeniden aday gösterilerek ödüllendirileceği kesin.

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Ali Kılıç kadar şanslı değil. Zira, Altınok Bey, kurultay sürecinde Muharrem İnce için imza vermişti. "Aday değilim" demişti Kartal Belediye Başkanı. Kılıçdaroğlu'nu "çürük domates"e benzetmişti. Sonradan kıvırdı, koltuğunu kapmak için, Kılıçdaroğlu'nu övmeye başladı. Ama yaptığı övgüler beyhude, yerine yardımcısı Gökhan Yüksel talip. Ali Turabi Artuç ve Hüsnü Süslü'de Kartal'ı istiyor. Şans kimden yana derseniz, Gökhan Yüksel ismi öne çıkıyor.

Bu arada...

Muharrem İnce deyince aklıma Bolu geldi.

İnce'nin ekibi dağılıyor.

Tanju Özcan, İnce'ye rağmen Bolu'ya talip...

Antalya'ya baktığımızda, Muhittin Böcek kesin gibi. Balıkesir'de ise Ahmet Akın'ın şansı çok yüksek görünüyor.

İzmir'le bağlayalım...

Kemal Kılıçdaroğlu, kadın bir aday arayışında...

İzmir'de 22 CHP'li belediye var. Kılıçdaroğlu, 1 Nisan'da hesap vermemek için işi sıkı tutuyor. İstanbul'da 14, İzmir'de ise 22'nin üzerine koymak istiyor. Koymazsa, 1 Nisan'da kendisini büyük bir felaketin beklediğini biliyor.

Aday adayları aday olmak için, Kılıçdaroğlu ise, 1 Nisan'a kayıpsız ve kazançlı çıkmak için kıyasıya çalışıyor. Sonucun ne olacağını şimdiden kestirmek zor, iyisi mi bekleyip görelim.

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