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İşte CHP'nin elindeki İş Bankası hisselerini Hazine'ye devredecek formül

İşte CHP'nin elindeki İş Bankası hisselerini Hazine'ye devredecek formül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve MHP'nin de destek vereceğini duyurduğu CHP'nin elindeki İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devriyle ilgili çalışma başlatıldı... Tek maddelik yasa değişikliği yetecek...

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 12:41 - Güncelleme: 15-10-2018 13:30

CHP'nin elindeki İş Bankası hisseleriyle ilgili AK Parti'de başlatılan çalışmada, hisselerin Hazine'ye devrine yönelik çok yönlü inceleme yürütülüyor. Siyasi Partiler Yasası'ndaki 'Siyasi partilerin ticari faaliyetle uğraşamayacaklarını' düzenleyen maddelere yapılacak küçük bir eklemenin CHP'nin hisselerinin Hazine'ye geçmesini sağlayacağı belirtiliyor.

ÖZEL KANUN KALDIRILABİLİR... AK Parti'nin hukukçu kurmayları, Miras Hukuku, Siyasi Partiler Yasası'nın 'partilerin ticaret yapamayacaklarına' yönelik maddeleri ve Atatürk'ün hisselerinin devrinin sağlanabilmesi için çıkartılmış olan '12 Haziran 1933'te çıkartılan 2307 sayılı özel kanun'un yürürlükten kaldırılması gibi seçenekleri değerlendiriyor.

SÜREÇ İNCELENECEK... CHP, Atatürk'ün 5 Eylül 1938'deki vasiyeti uyarınca İş Bankası hisselerinin mülkiyetini elinde tutuyor. Vasiyetnameye göre CHP, İş Bankası yönetim kurulunda 4 üye bulunduruyor. Bankanın gelirinden alınan pay ise, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu'na aktarılıyor.

BUGÜNE KADAR DOĞRU KULLANILDI MI?.. CHP'nin bu hisseleri tam olarak vasiyete uygun olarak elinde bulundurup bulundurmadığı ve bugüne kadar geçen süreçte CHP'nin elindeki hisselerin, Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı incelenecek. Diğer bir düzenlemenin de Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılabileceği belirtiliyor. 

İŞTE O FORMÜL... 'Siyasi partilerin ticari faaliyetle uğraşamayacaklarını' düzenleyen maddelerine, 'şirket ortağı olamayacaklarına' yönelik bir ekleme yapılması halinde CHP'nin bu hisseleri elinde bulundurmasına son verilebileceği değerlendirilen formüller arasında geliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Misafir 15 Ekim 2018 14:19 atatürk kendi mirasını istediğine verir kardeşim onun hakkını nasıl elinden alırsınız hiç mi hukuk kalmadı bu ülkede bu kadar mı ekonomik olarak battık

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