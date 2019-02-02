İşte CHP'de Parti Meclisi'ne sunulan isimler

CHP'de bugün İstanbul ve İzmir ilçelerinin de arasında olduğu 200'e yakın aday ismi netleşecek. Bu sabah gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından nihai kararın verilmesi için Parti Meclisi bir araya geldi.

Parti kulislerine göre, İstanbul Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Beyoğlu'da Alper Taş, Maltepe'de Ali Kılıç, Şişli'de Muhammer Keskin, Silivri'de de mevcut başkan Özcan Işıklar aday gösterildi.

İzmir'de ise Güzelbahçe'de Nilay Kökkılınç, Bayraklı'da Cevat Durak, Suat Nezir aday olarak gösterildi.

Bodrum'da da mevcut belediye başkanı Mehmet Kocadon ismi ön plana çıktı. Son parti meclisi toplantısında, Bodrum adayı tartışma konusu olmuştu. MYK'nın mevcut Başkan Mehmet Kocadon'la yola devam kararı, Parti Meclisi'nden onay almamıştı.

Adaylara ilişkin son karar Parti Meclisi toplantısında verilecek.