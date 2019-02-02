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İşte CHP'de Parti Meclisi'ne sunulan isimler

İşte CHP'de Parti Meclisi'ne sunulan isimler

CHP'de bugün 200'e yakın aday belirlenecek. Şu sıralarda devam eden Parti Meclisi toplantısında MYK'nın aday gösterdiği isimler için nihai karar verilecek. İşte İstanbul ve İzmir ilçeleri için öne çıkan isimler...

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 16:23 - Güncelleme: 02-02-2019 16:23

CHP'de bugün İstanbul ve İzmir ilçelerinin de arasında olduğu 200'e yakın aday ismi netleşecek. Bu sabah gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından nihai kararın verilmesi için Parti Meclisi bir araya geldi. 

Parti kulislerine göre, İstanbul Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Beyoğlu'da Alper Taş, Maltepe'de Ali Kılıç, Şişli'de Muhammer Keskin, Silivri'de de mevcut başkan Özcan Işıklar aday gösterildi.

İzmir'de ise Güzelbahçe'de Nilay Kökkılınç, Bayraklı'da Cevat Durak, Suat Nezir aday olarak gösterildi.

Bodrum'da da mevcut belediye başkanı Mehmet Kocadon ismi ön plana çıktı. Son parti meclisi toplantısında, Bodrum adayı tartışma konusu olmuştu. MYK'nın mevcut Başkan Mehmet Kocadon'la yola devam kararı, Parti Meclisi'nden onay almamıştı.

Adaylara ilişkin son karar Parti Meclisi toplantısında verilecek.

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