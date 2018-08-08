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İşte CHP'de imzasını geri çeken 31 delege!

İşte CHP'de imzasını geri çeken 31 delege!

CHP'de olağanüstü kurultay krizi devam ediyor. Muhalifler ve CHP'li yöneticiler arasında atışmalar sürerken, Kurultay için toplanan imza sürecinde önce imza veren ardından ise imzasını çeken 31 ismin listesi ortaya çıktı. İşte imzasını geri çeken o isimler...

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 12:37 - Güncelleme: 08-08-2018 12:37

CHP 'de 24 Haziran seçimleri sonrası olağanüstü kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak Genel Merkez'e teslim etmişti. Partiden yapılan açıklamada imza sayısının kurultay için yeterli olmadığı belirtilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 24 Haziran seçimleri sonrası olağanüstü kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler, delegelerden imza toplayarak Genel Merkez'e teslim etti. Ancak CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada toplanan imzalardan 569'unun geçerli olduğu, 31 delegenin de imzasını geri çektiği vurgulanmıştı. Bu nedenle de kurultay yapılmayacağı duyurulmuştu.

Delegeler arasındaki Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, yönetim tarafından seçim öncesi İyi Parti'ye gönderilen 15 vekil arasında yer aldığı öğrenildi.

Yurt gazetesinin haberine göre imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri şöyle:

1- Kemal İrez (Ankara)
2- Hüseyin Çiçek (Sivas)
3- Orhan Gümüş (İstanbul)
4- Betül Duman (Eskişehir)
5- Sema Yavuz (Eskişehir)
6- Yücel Zara (İstanbul)
7- Cansu Baykara (İzmir)
8- Aydın Paksak (Mardin)
9- Şemsettin Çelebi (Samsun)
10- Bekir Akıl (Şanlıurfa)
11- Muhsin Devrim Altıntaş (İstanbul)
12- Üstüner Karacaoğlu (Erzurum)
13- Canan Silen (İstanbul)
14- Özlem Kaya (Erzincan)
15- Ali Yılmaz (Gaziantep)
16- Ayşe Işık (Elazığ)
17- Mehmet Şerif Memioğlu (Bingöl)
18- Aygül Kılıç Başboğa (Mardin)
19- Mehmet Çaplık (Mardin)
20- Şerif Yılmaz (Kilis)
21- Erkan Aydın (Bursa Milletvekili)
22- Çetin Arık (Kayseri Milletvekili)
23- Kazım Çam (İzmir)
24- İsa Eser (Antalya)
25- Maruf Kızılağaç (Bitlis)
26- Eyyüp Kalkan (Mardin)
27- Özcan Yılmaz (Antalya)
28- Özkan Yalım (Uşak Milletvekili)
29- Nazan Dönmez (İzmir)
30- Mitat Şahin (Uşak)
31- Serpil Gülseven (Kütahya)

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