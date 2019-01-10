İşte CES 2019'da tanıtılan birbirinden ilginç 13 ürün

Tüm markaların merakla beklediği CES 2019 8 Ocak'ta başladı. Yarın son bulacak bu teknoloji pazarında tanıtılan en ilginç ürünler sıralandı.

İşte CES 2019'da tanıtılan birbirinden ilginç 13 ürün

Açılımı Consumer Electronics Show (CES) olan ve her yıl merakla beklenen tüketici elektroniği fuarı bomba gibi devam ediyor. Her gün markaların onlarca yeni ürünlerini tanıttığı CES 2019'da dikkat çeken ürünler saymakla bitmiyor. İşte katlanabilen televizyon, masaj yapan araba gibi birçok ilginç ürünün tanıtıldığı bu yerde öne çıkan ilginç ürünler...

114
İşte CES 2019'da tanıtılan birbirinden ilginç 13 ürün

JD.com'un üretimi olan bu teknolojik alet, mağazaların kabinlerinde oluşan kuyruğa son vererek, kıyafetleri, geniş açılı bir tablet üzerinden denemenizi sağlıyor.

214
İşte CES 2019'da tanıtılan birbirinden ilginç 13 ürün

Ganzin Technology'nin bu gözlüğü, dijital dünyanın arayüzüne geçiş için devrim niteliğinde bir geçiş olacak.

314
İşte CES 2019'da tanıtılan birbirinden ilginç 13 ürün

Hyundai'nin ürettiği bu araçta katlanabilir bacaklarla zorlu arazilerde daha rahat yolculuk mümkün olacak.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro