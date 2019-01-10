İşte CES 2019'da tanıtılan birbirinden ilginç 13 ürün

Açılımı Consumer Electronics Show (CES) olan ve her yıl merakla beklenen tüketici elektroniği fuarı bomba gibi devam ediyor. Her gün markaların onlarca yeni ürünlerini tanıttığı CES 2019'da dikkat çeken ürünler saymakla bitmiyor. İşte katlanabilen televizyon, masaj yapan araba gibi birçok ilginç ürünün tanıtıldığı bu yerde öne çıkan ilginç ürünler...
JD.com'un üretimi olan bu teknolojik alet, mağazaların kabinlerinde oluşan kuyruğa son vererek, kıyafetleri, geniş açılı bir tablet üzerinden denemenizi sağlıyor.
Hyundai'nin ürettiği bu araçta katlanabilir bacaklarla zorlu arazilerde daha rahat yolculuk mümkün olacak.
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