İşte Cenk Tosun'un yeni takımı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'da ilk 11'deki yerini kaybeden ve adı sık sık eski takımı Beşiktaş'la anılan Cenk Tosun’un Crystal Palace’ye transfer olması gündemde.



Mavilerin hocası Marco Silva bu transfere son derece sıcak bakıyor. Sebebi ise hücum hattında ısrarla istediği Batshuayi transferi için gereken bütçeyi Cenk Tosun’la karşılamayı düşünmesi.



CENK SICAK BAKIYOR

Cenk’e en ciddi teklif ise Crystal Palace’tan geldi. Cenk Tosun da Londra’da oynamak için Palace’ye gitmeyi ciddi ciddi düşünüyor.