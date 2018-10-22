İşte Cemal Kaşıkçı'nın dublörü! Kıyafetlerini giyip saatini ve gözlüğünü takıp..

WASHİNGTON Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice katleden ekibin uyanıklığı işe yaramadı. Kaşıkçı'nın konsolosluğa giriş görüntüsü varken çıkış görüntüsünün olmamasının cinayeti ortaya çıkaracağını düşünen Suudi Arabistan Valiaht Prensi Abdullah bin Selman'ın gönderdiği 15 kişilik cinayet timi, tim içindeki istihbaratçıya Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giydirip gözlüğünü takarak konsolosluktan çıkarmış ve "Buradan çıkıt" kanıtı oluşturmaya çalışmıştı.

Cemal Kaşıkçı son kez Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girerken böyle görüntülenmişti.

Suudi bir yetkili dün Reuters'a Kaşıkçı'nın dublörlüğünü yapan kişinin ekip içindeki istihbaratçı olduğunu açıklamıştı. O dublörün 1961 doğumlu olan Mustafa Muhammed M. Almadani olduğu ortaya çıktı. Almadani, Kaşıkçı’nın kıyafetlerini giyip Apple marka akıllı kol saati ve güneş gözlüğünü takarak konsolosluktan çıkmış gibi gösterildikten sonra Almadani’nin kıyafetleri Sultanahmet’te çöpe attığını söylendi.

Katledilen Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetleri, saati ve gözlüğüyle Suudi istihbaratçının çıkışı...

KAMERA KAYITLARI KANIT OLDU... Konsolosluktaki ekip Muhammed M. Almadani’nin Kaşıkçı kılığında binadan çıkışının göründüğü kamera kayıtlarını kanıt olarak gösterip Riyad’daki yönetime rapor yazdı. Kaşıkçı’nın Türk yetkilileri uyardığını duyunca onu serbest bıraktıkları ve yakalanmadan ülkeye döndükleri de ifadeye eklendi.