İşte Çamlıca kulesinin son hali! Manzara terasından muhteşem manzara

ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. İlk 6 katın yerine yerleştirilmesi tamamlandı...

İşte Çamlıca kulesinin son hali! Manzara terasından muhteşem manzara

ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların da içinde yer alacağı üç kattan oluşan blok, daha önce yerleştirilen 3 katın üzerine hidrolik krikolarla konularak birleştirildi.

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İşte Çamlıca kulesinin son hali! Manzara terasından muhteşem manzara

2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR... Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti.

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İşte Çamlıca kulesinin son hali! Manzara terasından muhteşem manzara

İLK ALTI KATIN YERİNE YERLEŞTİRME İŞLEMİ TAMAMLANDI... Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi inşaatında şu anda elektronik aletlerin yerleştirilme işleminin devam ettiği öğrenildi. Kulenin betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri başladı. Çalışmalar kulenin 221 metre yüksekliğinden başladı. Daha önce yerine yerleştirilen 3 katın ardından 3 katlı blok daha hidrolik krikolarla yükseltilerek, bu bloğun üzerine konuldu.

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İşte Çamlıca kulesinin son hali! Manzara terasından muhteşem manzara

Böylece üst tarafta 6 kat tamamlanmış oldu. Bu katlarda restoranların bulunacağı öğrenildi. Bittiğinde toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.

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