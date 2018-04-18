İşte Buse Voral'un gelin çekimleri!

Ünlü çift düğün için geri sayıma başladı...

İşte Buse Voral'un gelin çekimleri!

Alişan, Haziran 2017’de nişanlandığı Eda Erol’dan Eylül’de ayrılmış, Kasım’da ‘Dostlar Mahallesi’ndeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şarkıcı Alişan - Buse Varol çifti evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Alişan Buse Varol'u rol aldığı dizisinin setinde ziyaret edip, büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklif etmişti. Alişan ve Buse Varol aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Dostlar Mahallesi dizisiyle tanışan çift, şimdi evlilik hazırlıklarında.

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İşte Buse Voral'un gelin çekimleri!

Alişan nişanlısı Buse Varol için kesenin ağzını açtığı ve yüzüğe 150 bin lira ödediği söylenmişti. Aslen Manisalı olan Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde doğdu. Lisans eğitimini asıl olarak Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünde tamamlayan ancak kariyerine oyunculukla devam eden Buse Varol’un hayatı katıldığı güzellik yarışmasıyla değişti.

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İşte Buse Voral'un gelin çekimleri!

Ünlü çift düğün için geri sayıma başladı: 6 Mayıs'ta evlenecek olan Buse Varol ile Alişan dün fotoğraf çekimi için Şile'ye gitti. Hazırlıklara saatler öncesinden başlayan çift, yaşananları anbean sosyal medyada takipçileri ile paylaştılar Buse Varol, fotoğraf çekimi için özel olarak hazırlattığı gelinliği giydi.

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İşte Buse Voral'un gelin çekimleri!

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