İşte Brad Pitt’in yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafı

Mimar ve MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) profesörü Neri Oxman’la aşk yaşamaya başadığı iddia edilen Brad Pitt’in Oxman’la ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Oxman’la geçtiğimiz sonbahardan bu yana birlikte olduğu öne sürülen Pitt’in, kasım ayında sevgilisinin çalıştığı laboratuvara yaptığı ziyaret esnasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada yayımlandı. 54 yaşındaki ABD’li aktörün, 42 yaşındaki İsrail kökenli Amerikalı Oxman’la akademik grup fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Oscar’lı yıldızın, eğitim enstitüsünde beş kadınla çekilmiş bir başka fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı. Akademisyen mimar Oxman’ın arkadaşları People dergisine verdikleri bilgide, Oxman’ı “zeki ve mükemmel biri” olarak tanımladı. Pitt’in Oxman’la mimari bir proje üzerinde çalışırken tanıştığı öğrenildi. İkiliye yakın kaynaklar, yaptıkları açıklamada, “Brad ve Neri mimari, tasarım ve sanata karşı aynı tutkuyu paylaşıyor” dedi.