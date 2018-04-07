İşte böyle olacak ilk görüntüler ortaya çıktı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Beştepe’de kurulacak 15 Temmuz Müzesi’nin ilk çalışmaları başladı. Darbe girişiminin yıldönümünde açılan 15 Temmuz Anıtı ile bütünlük sağlayacak müze açık ve kapalı alan olmak üzere tasarlandı.

İşte böyle olacak ilk görüntüler ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı’nın karşısındaki ağaçlık alana yapılacak olan “15 Temmuz Müzesi”nin ilk adımı atıldı. Müzenin yapılacağı alan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çevrelenirken projenin görüntüleri de ortaya çıktı. Müzenin daha önce yapılan “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” şeklindeki rabiayı temsil eden anıt ile bütünlük sağlayacak şekilde projelendirildi. Yaklaşık 90 dönümlük arazide yapılacak olan müze açık ve kapalı alan olacak şekilde yatay mimariyle tasarlandı.

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İşte böyle olacak ilk görüntüler ortaya çıktı

Erdoğan’ın kısa süre içinde temelini atması beklenen müzede 15 Temmuz’da İstanbul ve Ankara’da yaşananların sergileneceği özel bir bölüm de olacak. Darbe gecesi yaşanan tüm detaylara panoramik şekilde yer verilecek. Açık kısmın bu yıl, kapalı kısmın ise 15 Temmuz 2019’a yetiştirilmesi hedefleniyor. Müzede 250 şehidin hatırasını yaşatmak için şehitlerin aileleri ile de irtibata geçilerek müzeye katkı yapmaları istenecek. Müzede, şehitlerin yanı sıra gazilerle ilgili özel bir bölüm daha olacak. FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerinin de anlatılacağı ayrı bir alan da yapılacak.

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İşte böyle olacak ilk görüntüler ortaya çıktı

ARAÇLAR SERGİLENECEK: Müzede 15 Temmuz gecesi zarar gören araçların bazıları da sergilenecek. Müzenin bir bölümü dikkat çekici büyük bir cam küreden oluşacak. Şehitlerin ve gazilerin fotoğrafları, hayat hikayeleri ve özel eşyaları da müzede sergilenecek.

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İşte böyle olacak ilk görüntüler ortaya çıktı

Müzede 81 şehrin isminin yazılı olduğu ve Türk bayrağının dalgalandığı bir bölüm de yer alacak. Müzenin duvarları Türk bayrağını temsilen kırmızı beyaz olacak. 15 Temmuz gecesi yaşananların tasvir edildiği heykeller ve kabartmalar hazırlanacak. Müze kompleksinin içinde Millet Camine gelenlerin kullanması için bir de kapalı otopark inşa edilecek.

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