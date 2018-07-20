İşte boşanan, aldatan ve sevgiliyken ayrılan ünlüler

Yıllardır bir dargın bir barışık aşk yaşayan şarkıcı Miley Cyrus ile oyuncu Liam Hemsworth, yakın tarihte nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu. Ancak çift, yine evlenemedi. Söylenenlere göre, ikilinin arasına çocuk girdi. Hemsworth’un baba olmak istemesi, Cyrus’un ise buna henüz hazır olmadığını söylemesi aralarını bozdu.