İşte boşanan, aldatan ve sevgiliyken ayrılan ünlüler

Kimi ihanete uğradı, kimi evlilikten anlaşarak ayrıldı, bazıları ise nikâh masasına erken oturduğunu fark etti. İşte boşanan, aldatan, ve sevgiliyken ayrılan ünlüler...

İşte boşanan, aldatan ve sevgiliyken ayrılan ünlüler

Yıllardır bir dargın bir barışık aşk yaşayan şarkıcı Miley Cyrus ile oyuncu Liam Hemsworth, yakın tarihte nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu. Ancak çift, yine evlenemedi. Söylenenlere göre, ikilinin arasına çocuk girdi. Hemsworth’un baba olmak istemesi, Cyrus’un ise buna henüz hazır olmadığını söylemesi aralarını bozdu.

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İşte boşanan, aldatan ve sevgiliyken ayrılan ünlüler

Son dönemde feminist hareketlere verdiği destekle adından söz ettiren Emma Watson’ın, altı aydır birlikte olduğu sevgilisi Chord Overstreet’ten ayrıldığı bildirildi. İkiliye yakın bir kaynak, “Emma ile Chord başta aşklarını gizli tutmayı denedi ve çoğunlukla Los Angeles’ta vakit geçirdi. Ama daha sonra işler yolunda gitmedi ve şu an ikisi de yeniden yalnız kaldı” açıklamasında bulundu.

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İşte boşanan, aldatan ve sevgiliyken ayrılan ünlüler

Emily Ratajkowski sürpriz bir şekilde oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenmişti. Eşi, önceki gün New York'ta 26 yaşındaki İngiliz manken Suki Waterhouse ile sarmaş dolaş görüntülendi.

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İşte boşanan, aldatan ve sevgiliyken ayrılan ünlüler

'İhanetin belgesi' diye yayınlanan karelerden sonra ortalıktan kaybolan Emily Ratajkowski telefonunu kapattı.

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