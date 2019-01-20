İşte bir yumurtanın organik olup olmadığını anlama yöntemleri

Kolesterolü yükseltmesiyle bilinen yumurta, besleyici bir yapıya sahip olması nedeniyle göz sağlığını korur ve demir seviyesini artırır. Sese de iyi gelmesiyle bilinen yumurta ok tuta ve beyin sağlığına yardımcı olur.

Tabii ki bunlar için yumurtanın organik olanını tüketmek gerekir. Peki bir yumurtanın organik olup olmadığı nasıl ve nereden anlaşılır? İşte cevabı...

ORGANİK YUMURTA ANLAMA YÖNTEMLERİ:

- Organik yumurtanın sarı kısmı yapay yemle beslenen tavuk yumurtalarına göre daha küçük ebata sahiptir.

- Organik görünümlü parlak ve tertemiz görünen yumurtalara güvenmek yerine pazarda veya markette satın alacağınız yumurtaların üzerinde organik sertifikasının yazılı olup olmadığına dikkat ediniz.

- Organik yumurtaların boyları eşit olmaz. Tavukların organik yemle beslendikleri için yumurtaların boyları da birbirinden farklı olabilir.

- Organik yumurtanın iç kısmı koyu sarı renkte olmalıdır. İç kısmı kırmızı renkte olan yumurta çeşitlerinden kesinlikle almayınız.

- Yumurtanın renginin tavuğun rengi ile alakalı olduğu için organik yumurtaya özel bir renk gözetilmemelidir. Organik yumurta beyaz ve kahverengi olabilir.