İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat sevgilisini tehdit etti 'kan akacak mermiler konuşacak

İŞTE Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Nazlı Hamarat, eşi Emir Cevdet Şaşmaz’ın Ukrayna’da öldürülmesiyle de uzun süre gündemde kalmıştı. Eşinin ölümünden kısa süre sonra eşine çok benzeyen Gaffar Aydın'la aşk yaşamasıyla da dikkat çeken Nazlı Hamarat, çocuğunun babası Gaffar Aydın'a mahkeme kararıyla 2 ay boyunca yaklaşamayacak. Bakın gereçse neymiş?
Bu benim Tarzım ve İşte Benim Stilim yarışmalarıyla tanınan Nazlı Hamarat, işadamı eşi Emir Cevdet Şaşmaz'ın Ukrayna'da öldürüldüğü haberlerini uzun süre yalanlamış, "Eşim yaşıyor" yalanları cenaze Türkiye'ye getirilince tamamen çöken Nazlı Hamarat, eşinin öldürüldüğünü itiraf etmek zorunda kalmıştı.
Eşinin ölümünden kısa süre sonra vefat eden eşi Emir Cevdet Şaşmaz'a çok benzeyen Gaffar Aydın ile aşk yaşamaya başlayan Nazlı Hamarat, bir de çocuk sahibi olmuştu. İkili bir süre önce ayrılmıştı...
Eski sevgilisi ve bebeğinin babası olduğu iddia edilen Gaffar Aydın, ‘İşte Benim Stilim’ yarışmacısı Nazlı Hamarat hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
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