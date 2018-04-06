İşte BBC arşivinden 1979 yılında Türkiye

'BBC Arşivleri'nde Türkiye' programında bu hafta, BBC'nin 1979 yılında Türkiye'deki ekonomik kriz ve çatışma ortamıyla ilgili hazırladığı televizyon haberi yayınlandı.

Haberde bilgiler, 1979 yılından sokak görüntüleri eşliğinde aktarılıyor. BBC muhabiri Keith Graves tarafından hazırlanan haberde, Batı ülkelerinin NATO'nun kritik bir üyesi olması nedeniyle Türkiye'de yaşananlardan kaygı duyduğu yorumu yapılıyor.

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