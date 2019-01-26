İşte barbunyanın daha önce duymadığınız faydaları

İlk kez Antik Yunan'da yetiştirilen ve geliştirilen barbunya Roma fasulyesi olarak da adlandırılır. Lif bakımından zengin olan bu besin diyet uzmanlarının hastalarına hazırladıkları listelerde yer alır. Yağ oranı az, protein bakımından ise zengindir. Bir tabak barbunya vücudun ihtiyacı olan proteinin yüzde 50'sini karşılar. Et tüketmeyi sevmeyen kişiler için de oldukça ideal bir besindir. Uzmanların, emzirme ve hamilelik dönemlerindeki kadınların sıklıkla tüketmesi gerektiğini söylediği barbunyanın diğer faydaları nelerdir?

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