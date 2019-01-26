İşte barbunyanın daha önce duymadığınız faydaları

Görünüş olarak fasulyeye benzeyen ancak tat olarak tamamen farklı olan barbunya, dünya mutfağında sıklıkla tüketilir. Türkiye'de de sevilen barbunyanın insan sağlığına büyük faydaları mevcuttur.

İşte barbunyanın daha önce duymadığınız faydaları

İlk kez Antik Yunan'da yetiştirilen ve geliştirilen barbunya Roma fasulyesi olarak da adlandırılır. Lif bakımından zengin olan bu besin diyet uzmanlarının hastalarına hazırladıkları listelerde yer alır. Yağ oranı az, protein bakımından ise zengindir. Bir tabak barbunya vücudun ihtiyacı olan proteinin yüzde 50'sini karşılar. Et tüketmeyi sevmeyen kişiler için de oldukça ideal bir besindir. Uzmanların, emzirme ve hamilelik dönemlerindeki kadınların sıklıkla tüketmesi gerektiğini söylediği barbunyanın diğer faydaları nelerdir?

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İşte barbunyanın daha önce duymadığınız faydaları

BARBUNYANIN FAYDALARI: Yapılan araştırmalarda barbunyanın kanser hücrelerinin oluşumunun engellediği ortaya çıkarılmıştır. Özellikle kolon kanserinde etkili olan barbunyayı uzmanlar ailesinde kanser öyküsü olan kişilerin tüketmesi gerektiğini vurguluyor.

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İşte barbunyanın daha önce duymadığınız faydaları

-Kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur. İçerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde özellikle damarlardaki iltihaplanmayı sıfıra indirir. Böylece inme ve kalp krizi gibi ciddi problemlerin yaşanma oranını azaltır.
-Yeterli miktarda tüketildiğinde sindirim sistemindeki lif oranını artırarak zayıflamaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra mide ve bağırsakların toksin tutmasını önleyerek idrar yolu ile atar.

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İşte barbunyanın daha önce duymadığınız faydaları

-Beyin sağlığı için vücudun günlük en az yüzde 70 B1 vitaminine ihtiyacı var. Bu vitamin beyinin konsantre gücünü artırarak hafızayı güçlendirir. Bu bakımdan hamilelik ve ergenlik dönemlerinde tüketilmesi tavsiye edilen besinlerin ilk sırasında yer alır.
-Vitamin deposu olan barbunya kemik gelişime katkı sağlar. Özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan kemik hastalıklarının riskini azaltır. Genetik ya da sonradan görülen romatizmaya da iyi gelir.

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