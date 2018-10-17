İşte Atatürk'ün Latife Hanım'a taktığı nikah yüzüğü! İlk kez ortaya çıktı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Latife Hanım ile evlenirken taktığı nikah yüzüğünün fotoğrafı ve ve o yüzüğün hikayesi ilk kez ortaya çıktı.

İşte Atatürk'ün Latife Hanım'a taktığı nikah yüzüğü! İlk kez ortaya çıktı

Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım 29 Ocak 1923 günü İzmir Göztepe’deki Uşakizade evinde, dört şahit önünde evlendi. Evde 40 kişilik bir davetli topluluğu vardı. Kıyılan nikâh aynı zamanda ufuktaki Medeni Kanun’un bir müjdecisiydi. Atatürk'ün o gün Latife Hanım'a taktığı nikah yüzüğünü ‘Mustafa Kemal Atatürk / Mücadelesi ve Özel Hayatı’ kitabı için araştırma yapan İpek Çalışlar ortaya çıkardı. Atatürk'ün o yüzüğü Lozan'da bulunan İsmet Paşa'ya ısmarladığı öğrenildi.

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İşte Atatürk'ün Latife Hanım'a taktığı nikah yüzüğü! İlk kez ortaya çıktı

Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım 29 Ocak 1923 günü İzmir Göztepe’deki Uşakizade evinde, dört şahit önünde evlendi. Latife Hanım masada damatla yan yana oturdu. Evliliği kabul edip etmediği soruldu. 40 kişilik bir davetli topluluğu vardı. Kıyılan nikâh aynı zamanda ufuktaki Medeni Kanun’un bir müjdecisiydi. Evlenme akitlerinde evrakı onaylayan merkez kadısı Ömer Fevzi ibni Hüseyin’in imzası vardı.

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İşte Atatürk'ün Latife Hanım'a taktığı nikah yüzüğü! İlk kez ortaya çıktı

Ismarlanan gelinlik yetişmediği için Latife Hanım’ın üzerinde, annesinin Paris’ten getirdiği gümüş iplikle işlenmiş pembe bir elbise vardı. Müftü Lütfü Efendi geldiğinde saçlarını mor bir eşarpla örttü. Mustafa Kemal de koyu mavi üç parçalı takım elbisesine aynı renkte, kırmızı desenli bir kravat takmış, ceket cebine de keten bir mendil iliştirmişti. Başında gri astragan kalpağı vardı.

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İşte Atatürk'ün Latife Hanım'a taktığı nikah yüzüğü! İlk kez ortaya çıktı

YÜZÜK NİKAHA YETİŞTİ Mİ?.. İşte o yoktu, daha doğrusu yoldaydı. Bugüne kadar görmediğimiz nikâh yüzüğünü ‘Mustafa Kemal Atatürk / Mücadelesi ve Özel Hayatı’ kitabının yazarı İpek Çalışlar’ın çabaları ortaya çıkardı. Çalışlar yüzüğün hikâyesini anlattı: “Mustafa Kemal ikisinin de zevkine hitap edecek yüzükleri Lozan görüşmeleri için İsviçre’de bulunan İsmet Paşa’ya ısmarlamıştı. İsmet Paşa, telgrafa cevap verirken nişan halkası için aldığı emrin kendisini bahtiyar ettiğini yazmıştı. Lozan’a giden bir grup delege, İsmet Paşa’dan nikâh haberini alınca okul çocuklarınınkini andıran bir heyecanla evlenecek çifte yüzükleri hediye olarak almıştı.”

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