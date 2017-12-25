İşte aşkın fotoğrafı! Kimselere aldırmadan öpücüklere boğdu

İşte aşkın fotoğrafı! Kimselere aldırmadan öpücüklere boğdu

Show TV'de reyting rekorları kıran Çukur dizisinin başrol oyuncusu Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Okan Yantır ayrılmıştı. İki yıllık ilişkinin bitme nedeni, Dilan Çiçek'in dizide sevgilisini oynayan Aras Bulut İynemli ile öpüşme sahneleriydi. Güzel oyuncu, bu sahnelerle ilgili "Abartılacak bir şey yok." demişti. 22 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz bir röportajında sevgilisi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok zeki. Her konu hakkında bilgisi var. Ondan çok şey öğreniyorum. Dört dil biliyor. Aranızdaki 15 yaş fark önce problem olur sanıyorum ama kafamı açtı ve hayata farklı pencereden bakmamı sağladı"

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İşte aşkın fotoğrafı! Kimselere aldırmadan öpücüklere boğdu

Dilan Çiçek Deniz ile ‘Meryem’in başrol oyuncusu Furkan Andıç, Ahtapot Derneği’nin etkinliğine katıldı.

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İşte aşkın fotoğrafı! Kimselere aldırmadan öpücüklere boğdu

Sokak hayvanları için kulübe yapan çiftin aşkı ilk kez belgelendi.

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İşte aşkın fotoğrafı! Kimselere aldırmadan öpücüklere boğdu

Romantik anların yaşandığı etkinlikte Furkan Andıç bir haftalık sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'e böyle sarıldı ve öptü.

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